권은비가 무대 전 먹는 ‘다이어트 식단’은? “48kg→41kg”

가수 권은비가 무대에 오르기 전 먹는 몸매 관리 식단을 공개했다.

권은비는 지난 23일 방송된 MBC TV 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 워터밤으로 바쁜 일상을 보낸 근황을 전했다.

무대 준비 과정에서 몸매 관리도 빼먹지 않았다. 그는 “평소 47~48㎏ 정도였는데 지금은 41~42㎏ 정도”라며 “무대 준비하느라 식단을 열심히 하기도 했고, 무리하기도 했다”고 말했다.

이어 다이어트 식단에 대해 “요거트와 매추리알만 먹으면서 식단 관리를 했다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

최근 건강 문제로 부산 워터밤 행사에 불참했던 안타까운 소식도 전했다.

이날 매니저는 “공연 이틀 전 안무 연습을 하다가 쓰러져 불참하게 됐다”며 “상태가 너무 안 좋았다. 그래도 이틀 남았으니까 최대한 회복해서 워터밤에 가고 싶어 했는데, 회복이 안 되고 의사가 절대 안정을 취하라고 해서 어쩔 수 없이 취소했다”고 설명했다.

이에 전현무가 “갑자기 부산 워터밤에 못 가서 마음이 안 좋았을 것 같다”고 하자 권은비는 “제가 아픈 것보다 죄송했다. 준비해줬던 댄서, 스태프, 기다리는 관객에게 미안했다”고 마음을 밝혔다.

