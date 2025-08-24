‘트로트 킹’ 임영웅, 8월 브랜드평판 1위…2위 김용빈

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 또 한번 트로트 왕좌 입지를 재확인했다.

24일 한국기업평판연구소에 따르면 임영웅은 올해 8월 트로트 가수 브랜드 평판 명단에서 1위를 차지했다. 지난달 24일부터 오늘까지 수집된 트로트 가수 관련 빅데이터를 기반으로 측정됐다.

8월 트로트 가수 브랜드평판 30위 순위는 1위 임영웅에 이어 2위 김용빈, 3위 박서진이 이름을 올렸다. 이어 박지현, 이찬원, 정동원, 영탁, 송가인, 전유진, 손태진, 안성훈, 진성, 장윤정, 나훈아, 진해성, 설운도, 김연자, 홍자, 신유, 태진아, 양지은, 오유진, 김희재, 강문경, 남진, 김태연, 손빈아, 마이진, 장민호, 김소연 순으로 나타났다.

임영웅의 브랜드는 참여지수는 120만5574, 미디어지수 130만7555, 소통지수 225만7760, 커뮤니티지수 254만6396을 기록해 브랜드평판지수 731만7285로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 589만5866과 비교해보면 24.11% 상승했다.​

2위 김용빈 브랜드는 참여지수 29만1546, 미디어지수 54만9717, 소통지수 107만9350, 커뮤니티지수 73만9983을 기록, 브랜드평판지수 266만596으로 분석됐다. 지난달 브랜드평판지수 253만1057과 비교해보면 5.12% 올랐다. ​

3위 박서진 브랜드는 참여지수 29만9996, 미디어지수 73만7774, 소통지수 35만6614, 커뮤니티지수 32만6055을 기록, 브랜드평판지수 172만440으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 174만9874와 비교해보면 1.68% 하락했다.​

구창환 소장은 “1위를 기록한 임영웅 브랜드는 링크분석에서 ‘공개하다, 청음하다, 기부하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘영웅시대, 불후의 명곡, 정규앨범 2집’이 높게 나왔다. 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 94.32%로 분석됐다”고 밝혔다.

한편 임영웅은 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 ‘아임 히어로2(IM HERO 2)’를 공개한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

