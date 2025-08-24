박서진, 새집 들어서자마자 가족과 갈등…父 불만 제기

살림하는 남자들 방송화면 캡처. KBS2 제공

가수 박서진이 새집으로 들어서자마자 가족과 예상치 못한 갈등을 겪었다.

지난 23일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진이 부모님을 위해 마련했던 대저택으로 이사를 마치는 모습이 그려졌다.

텅 비어있던 공간은 새살림으로 채워졌고, 오랜만에 가족이 모여 잇아 첫 날을 함께 했다. 하지만 기대한 평화로운 분위기와 달리 아슬아슬한 일상이 그려져 시청자들의 이목을 집중시켰다.

시작은 온도 전쟁이었다. 에어컨을 끄지 말라는 엄마와 효정 그리고 추위를 느끼는 아빠와 박서진 간의 갈등이 생긴 것. 박서진은 모녀 몰래 에어컨을 끈 뒤 리모컨을 사수했고, 이를 발견한 모녀와 육탄전(?)까지 이어갔다. 또한 각자의 입맛을 배려해서 준비한 음식을 앞에 두고 이사 첫날임에도 특별한 날에 먹는 문어가 빠졌다며 아빠가 불만을 제기했고, 이에 엄마는 고생한 마음을 알아주지 않은 가족에게 섭섭함을 느꼈다.

한편 박서진은 새집에서 새 출발을 하는 기념으로 부모님께 운동화를 선물한 것은 물론 그동안 모아둔 수많은 상장을 최초로 공개하며 훈훈함을 자아냈다. 초등학교 5학년 때 참가했던 노래자랑을 시작으로 전국을 휩쓸며 상을 받았던 박서진은 과거 예심마다 함께하며 든든한 지원자가 되어줬던 셋째 형과의 추억을 풀어내 뭉클함을 안기기도 했다.

추억 여행도 잠시 박서진은 계속된 짐 정리 중 부모님의 결혼식 사진을 발견하고 엄마를 향한 장난을 시작했다. 인상이 안 좋다는 반응에 상처를 받아왔던 엄마는 계속된 가족들의 장난과 눈치 없는 말들에 결국 자리를 떠났고, 아빠와 각방까지 쓰는 등 심상치 않은 전개를 보여줬다. 특히 외로움을 느낀 엄마의 가출(?)과, 엄마 없이 뱃일에 나선 박서진 남매와 아빠의 위기가 다음 주 예고편에 보여지며 궁금증을 극대화했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

