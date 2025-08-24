몬스타엑스, 이번엔 언더독 변신…볼수록 새로운 10주년

그룹 몬스타엑스(MONSTA X: 셔누·민혁·기현·형원·주헌·아이엠)가 범접 불가한 '언더독'으로 변신한다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 23일 몬스타엑스 공식 SNS를 통해 새 미니 앨범 '더 엑스(THE X)'의 'UNDERDOG X(언더독 엑스)' 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 사진 속 몬스타엑스는 마치 개가 인간으로 변한 듯 어설프게 입은 의상과 정돈되지 않은 헤어스타일로 자유분방하면서도 강렬한 비주얼을 완성했다.

1일 컴백을 앞둔 몬스타엑스는 최근 선공개곡 '두 왓 아이 원트(Do What I Want)'의 뮤직비디오와 퍼포먼스 비디오를 연이어 공개하며 지금껏 선보이지 않았던 새로운 콘셉트와 음악으로 국내외 리스너들에게 신선한 충격을 안겼다.

'두 왓 아이 원트'로 '믿듣퍼(믿고 듣고 보는 퍼포먼스)' 그룹의 존재감을 다시 한번 각인시킨 이들은 내달 1일 신보 '더 엑스'와 타이틀곡 '엔 더 프론트(N the Front)'로 본격적인 컴백 활동을 펼칠 예정이다.

데뷔 10주년에도 끊임없는 시도와 도전으로 글로벌 리스너들을 매료시키고 있는 몬스타엑스가 이번 타이틀곡 '엔 더 프론트'를 통해 어떤 새로운 즐거움을 선사할지 기대가 모이고 있다.

