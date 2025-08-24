손흥민 MLS 첫 ‘찰칵 세리머니’ 데뷔골 쾅!…LAFC, 댈러스전 1-1 무승부

사진=LAFC SNS 캡처

기다리던 데뷔골이 터졌다. LAFC 이적 첫 경기서 득점의 기점 역할, 2번째 경기서 어시스트를 기록한 손흥민이 3번째 경기서 골까지 터트리며 미국 무대를 장악한다.

LAFC 공격수 손흥민은 24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 끝난 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) LAFC와 FC댈러스의 28라운드 원정경기에 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 초반부터 가벼운 발놀림을 자랑하며 미국 무대 첫 골을 신고했다.

‘찰칵 세리머니’가 미국에서도 이어진다. 손흥민은 전반 6분 부앙가가 얻어낸 프리킥 기회에 키커로 나섰다. 페널티박스 바깥에서 오른발 슈팅을 때려 골문 좌측 상단에 꽂았다. 댈러스 골키퍼 마이클 콜로디가 몸을 날렸으나 손이 닿지 않을 정도로 강력한 슈팅이었다. 손흥민의 데뷔골에 동료들은 달려가 뜨겁게 포옹하며 격한 축하를 보냈다. 손흥민은 시즌 1호 찰칵 세리머니로 자축했다.

연일 뜨겁다. 직전 뉴잉글랜드전에서 첫 어시스트를 신고한 동시에 강한 압박으로 득점에 기여했다. 2-0 승리를 안으면서 첫 승리를 기록했다. MLS 데뷔전에서도 페널티킥 기회를 만들며 득점의 기점 역할을 한 바 있다.

다만 LAFC는 웃지 못했다. 전반 13분 로건 패링턴의 슈팅이 LAFC 수비수를 맞고 굴절돼 실점을 허용했다. 후반 반전을 노려봤으나, 손흥민과 부앙가의 슈팅이 번번이 빗나가며 역전하지 못했다. 결국 1-1 무승부로 경기가 끝났다.

