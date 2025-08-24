양세찬 전 여친이라고? 권나라 해명 들어보니

쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌2 3회 영상 캡처

배우 권나라와 코미디언 양세찬이 오래도록 따라다닌 열애설에 대해 입을 열었다.

두 사람 모두 억울하다는 반응이었지만, “밥을 먹은 적이 있냐”는 질문에 엇갈린 대답을 내놓으며 웃음을 자아냈다.

지난 23일 공개된 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌2 3회에서 김원훈은 권나라에게 “양세찬과 만났다는 얘기가 있던데”라고 물었다. 이에 권나라는 “검색창에 항상 양세찬 이름이 뜨더라. 예전에 조세호 선배와 식사 자리에 한 번 뵌 것 말고는 전혀 아는 사이가 아니다”라고 말했다.

제작진은 즉석에서 양세찬에게 전화를 걸어 확인했다. 신동엽이 “권나라가 예전에 같이 밥을 먹었다더라”고 하자 양세찬은 놀란 듯 “저랑요?”라며 손사래를 쳤다. 이어 “(조)세호 형이랑 같이 식사한 적이 있다고 하던데”라는 말에도 “전혀 모른다”며 부인했다.

이에 권나라는 “그런 걸로 기억하는데 아닌가 보다. 제가 헷갈린 것 같다”고 머쓱해했고, 결국 통화에 연결된 조세호가 “나라와 밥을 먹은 건 맞지만, 양세찬은 그 자리에 없었다”고 정리했다.

양세찬은 “주변에서 권나라가 전 여자친구냐고 묻는다. 아무리 아니라고 해도 다들 ‘에이~’라며 안 믿는다”며 “저는 괜찮은데 나라씨가 힘들었을 것 같다”고 말했다. 권나라도 “처음엔 재밌었는데, 계속 기정사실화되는 분위기가 힘들었다”고 말했다.

결국 권나라의 착각에서 비롯된 해프닝으로 드러난 두 사람의 열애설은 방송을 통해 유쾌하게 일단락됐다.

