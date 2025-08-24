‘더 데케이드’ 데이식스 도운, 평범한 일상 엿보기

밴드 DAY6(데이식스) 도운이 담백한 매력을 드러냈다.

DAY6는 9월 5일 새 정규 앨범 'The DECADE'(더 데케이드)를 발매한다. JYP엔터테인먼트는 앞서 공식 SNS 채널에 성진, Young K(영케이), 원필의 개별 콘셉트 포토를 차례로 공개한데 이어 8월 23일 오후 도운의 티저 이미지 4종을 선보였다.

도운은 청초하면서도 나른한 분위기를 뿜어내 My Day(팬덤명: 마이데이)를 설레게 했다. 또한 잔잔한 일상을 보내며 여유를 만끽하는 듯한 모습으로 초가을 감성을 살렸다.

올해로 데뷔 10주년을 맞이한 DAY6가 선보이는 신보 'The DECADE'는 10년을 의미하는 영단어를 차용해 이름 지었다. 멤버들이 전곡 작업에 참여한 새 앨범에는 타이틀곡 '꿈의 버스'와 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 필두로 '해야 뜨지 말아 줘', 'Disco Day'(디스코 데이), 'My Way'(마이 웨이), '별들 앞에서', 'Take All My Heart'(테이크 올 마이 하트), '날아라! 드림라이더', '드디어 끝나갑니다', '우리의 계절'까지 총 10곡이 수록된다.

신보 발매에 앞서 8월 30일~31일 양일간 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >'의 포문을 연다. 국내 밴드 사상 최초로 입성하는 고양종합운동장 단독 콘서트는 풍부한 공간감과 개방감을 선사할 전망이다.

한편 DAY6는 9월 5일 오후 6시 정규 4집 'The DECADE'를 발매한다. 신보는 2019년 10월 22일 정규 3집 'The Book of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 이후 약 5년 11개월 만에 발표한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

