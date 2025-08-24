BTS 정국 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ MV, 통산 세 번째 2억뷰

방탄소년단 정국의 ‘Standing Next to You’ 뮤직비디오가 2억 뷰를 넘겼다.

방탄소년단 정국이 지난 2023년 11월 발매한 솔로 앨범 ‘GOLDEN’의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’ 뮤직비디오가 24일 오전 2시 24분경 유튜브 조회 수 2억 회를 돌파했다. 이로써 정국은 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’, ‘3D (feat. Jack Harlow)’에 이어 세 번째로 2억 뷰를 돌파한 솔로곡 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

‘Standing Next to You’는 풍성한 관악기 연주와 터질 듯한 퍼커션, 정국의 파워풀한 가창력이 어우러진 곡이다. ‘우리의 사랑은 그 무엇보다 깊기에, 어떠한 역경이 닥쳐도 함께하겠다’라는 메시지를 담고 있다. 이 곡의 뮤직비디오는 다양한 공간을 배경으로 펼치는 군무와 신선한 카메라 무빙이 인상적이다. 정국은 몰입감 높은 퍼포먼스를 선보이면서 2020년대를 대표하는 남자 솔로 아티스트의 진가를 보여준다.

‘Standing Next to You’는 발표 당시 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’(2023년 11월 18일 자)에 5위로 진입한 뒤 통산 19주 연속 차트인하며 정국 솔로곡 중 최장기 차트인 기록을 세웠다. 이 곡이 수록된 ‘GOLDEN’은 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 2위로 진입해 K-팝 솔로 가수 최고 순위 타이 기록을 세웠다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

