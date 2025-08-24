‘안녕서울:이태원편’, 인디 아레나 부스 어워드서 ‘베스트 게임’ 수상

안녕서울:이태원편, 베스트 게임 수상 = 네오위즈 제공

네오위즈의 퍼즐 어드벤처 ‘안녕서울:이태원편’이 탄탄한 내러티브와 감성 어드벤처 등 참신함을 높이 평가 받아 베스트 인디 게임으로 선정됐다.

네오위즈는 세계 최대 게임쇼인 게임스컴 2025 기간 중 개최된 ‘인디 아레나 부스 어워드 쇼’에서 안녕서울:이태원편이 ‘베스트 게임’ 부문을 수상했다고 24일 밝혔다.

인디 아레나 부스 어워드 쇼는 베스트 게임을 포함해 유니티·게임 메이커·베스트 뮤직·베스트 부스 등 총 6개 부문에서 최고의 인디 게임을 선정해 발표한다.

안녕서울:이태원편은 지구 종말 세계관에서 펼쳐지는 독특한 스토리와 감성 어드벤처의 묘미가 좋은 평가를 얻으며 이번 베스트 게임 수상을 거머쥐었다. 올해 출시가 예정돼 있으며, 현재 스팀을 통해 데모 버전을 플레이할 수 있다.

이 게임은 지난해 8월 부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2024에서 일반부문 대상(그랑프리)과 아트를 수상하는 등 정식 출시 전부터 작품성과 대중성을 동시에 인정받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

