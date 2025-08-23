첫 QS 작성… 본궤도 오른 KT 패트릭 “선발투수로 최선의 경기 선보일 것”

사진=스포츠월드 김종원 기자

“이제 투구 수 제한은 없습니다!”

그 어떤 장애물도 사라진 지금, 자신감도 깊어진다. 올 시즌 첫 퀄리티스타트(QS·선발투수 6이닝 이상 3자책점 이하)를 작성한 우완 투수 패트릭 머피(KT) 얘기다.

프로야구 KT는 23일 서울 잠실 야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 두산과의 원정경기를 6-2로 쾌승했다. 이날 승리의 주역은 단연 마운드 위에서 6이닝 2실점(1자책점) 호투를 펼친 패트릭이다. 치고받는 난타전 흐름에도 실점을 최소화하며 팀의 재역전의 발판을 마련했다.

이날 시즌 7번째 등판에 나선 패트릭은 6회까지 94구를 던졌고, 7피안타 2사사구 6탈삼진을 곁들여 QS 및 시즌 2승째를 신고했다. 선발 등판으로는 6번째 만에 그려낸 첫 QS다.

싱커(30구)부터 커브(22구)와 직구, 슬라이더, 체인지업(이상 14구) 등을 앞세워 두산 타선의 거센 저항을 이겨냈다. 특유의 강속구가 불을 내뿜었고, 볼 스피드는 최고 시속 155㎞까지 나왔다.

경기 뒤 더그아웃에서 만난 패트릭은 동료들을 향해 공을 돌렸다. “컨디션을 계속 끌어올리는 과정에서 이닝을 그동안 많이 소화하지 못했다”고 돌아본 뒤 “오늘은 투구 수 관리가 잘 이뤄지면서 초반 이닝을 끌고 갈 수 있었다. 시즌 첫 QS는 함께 호흡을 맞춘 포수 조대현의 리드와 좋은 수비를 펼친 야수들의 도움 덕분”이라고 설명했다.

올 시즌 후반기를 앞두고 KT의 기존 외국인 투수 윌리엄 쿠에바스의 대체 선수로 합류한 바 있다. 처음엔 불펜 투수로 시작해 몸 상태를 끌어올린 가운데 경기 도중 겪은 가벼운 늑골 통증에 골머리까지 앓았다. 차근차근 선발투수로 경기를 뛰면서 정상 궤도에 올라서기 시작했다. 지난달 30일 잠실 LG전(5이닝 1실점)부터 한화와 삼성, 키움 등을 만났고, 어느덧 5경기 연속 5이닝 이상을 소화했다.

선수 본인도 고개를 끄덕인다. 패트릭은 “이제 투구 수엔 제한이 없다. 직전 등판(17일 고척 키움전)에서도 108구를 던졌다”고 강조했다. 이어 “선발 로테이션을 도는 것에는 그 어떤 문제도 없다. 내 역할은 선발에서 최선을 다하는 것이다. 우리 팀은 타선도 강하고, 수비도 좋다. 나 역시 최선의 경기를 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

치열한 순위싸움에도 흔들림 없다. 일단 본연의 책임에 집중하겠다는 자세다. 패트릭은 “(본인의 커리어를 돌아봐도) 이 정도로 포스트시즌(PS) 순위 다툼이 치열해본 적이 없다”고 밝혔다.

그러면서도 “경기 수가 충분히 많이 남았다고 생각하고, 상황이 앞으로 또 어떻게 변할지 아무도 알 수 없다. 내가 할 수 있는 건 등판한 경기에서 최선을 다하고, 또 그 경기에만 집중하는 것이다. 매 경기 최선을 다하면 마지막엔 우리 팀이 좋은 위치에 자리하고 있을 것”이라고 목소리를 높였다.

