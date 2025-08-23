이틀 연속 타선 ‘집중력’ 빛난 KT, 신들린 대타에 명품 호수비까지

사진=KT 위즈 제공

마법사들이 연이틀 시소게임 속 또 한 차례 승리를 거머쥐었다. 엎치락뒤치락 싸움 속 집중력 차이가 승부를 갈랐다.

이틀 연속 그려진 난타전 양상에서 웃었다. 프로야구 KT가 23일 서울 잠실 야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 두산과의 원정 맞대결을 6-2로 이겼다. 하루 전 22일(13-8 승리)과 마찬가지로 상대의 빈틈을 놓치지 않은 타선의 활약이 돋보였다.

선취점은 KT의 몫이었다. 김민혁의 볼넷, 안현민의 안타 출루가 이어진 뒤 4번타자 강백호가 선제 1타점 적시타(1-0)를 친 것. 두산도 공수교대 후 곧장 케이브의 동점타(1-1)로 따라붙으며 접전을 예고했다. 팽팽한 흐름은 소강상태로 이어졌고, 도리어 KT가 추가 실점을 안았다. 선발투수 패트릭 머피가 5회 말 1사 3루 위기에서 김기연 상대로 안타를 내주면서 1점 차 열세(1-2)에 놓였다.

방망이가 침묵을 깨기 시작했다. 상대의 수비 불안도 겹쳤다. 6회 초 공격서 선두타자 김상수부터 후속 황재균까지 연속 안타를 쳤고, 앤드류 스티븐슨이 두산 불펜 홍건희의 초구를 공략, 3루수 앞 번트안타로 허를 찔렀다. 이 와중 3루수 송구 실책까지 이어지며 동점(2-2)이 됐다.

이뿐만이 아니다. 올 시즌 KT가 아쉬웠던 부분에서 번뜩이는 장면마저 나왔다. 바로 대타 작전이다. 22일 기준 올 시즌 대타 타율 0.197(137타수 27안타)로 10개 구단 중 9위에 그치고 있다. 다만 8월 이후만 놓고 보면 리그 4위(0.280·25타수 7안타)로 반등세다.

이날 콜업된 포수 강현우가 힘을 보탰다. 그는 6회 선발 포수 조대현 대신 타석에 들어가 중견수 앞에 떨어지는 역전 1타점 적시타를 작성, 3-2 스코어를 만들었다. 대타를 앞세워 결승타를 빚어낸 것. 여기에 KT는 무사 1, 3루 상황서 나온 장성우의 병살타까지 더해 4-2로 앞서갔다. 8회 초 터진 허경민의 쐐기 2타점 적시타(6-2)는 화룡점정이었다.

마운드 위 잇따른 위기를 극복한 패트릭도 주목할 만하다. 6회 말 1사 1, 2루에서 강승호와 김민석을 상대해 연속 삼진 처리하며 이날 등판을 마친 순간은 단연 백미였다. 패트릭은 6이닝 동안 94구를 던져 7피안타 2사사구 6탈삼진 2실점(1자책) 투구로 시즌 2승째를 기록했다. KT는 7회부터 필승조를 가동, 이상동과 손동현, 마무리 박영현에게 1이닝씩 맡겨 실점 없이 경기를 매조졌다.

이 밖에도 허경민을 포함, 양 코너 내야수들의 공수 역할을 빼놓을 수 없다. 4타수 2안타 2득점 맹타로 이틀 연속 멀티히트를 그린 베테랑 내야수 황재균도 있다. 이날 1루수로 출전한 가운데 수비에서도 날았다. 8회 말 무사 1루서 두산 제이크 케이브가 친 라인드라이브 타구를 몸을 던져 곧장 1루 주자 이유찬을 태그아웃시키는 등 아웃카운트 두 개를 혼자서 책임졌다.

이강철 KT 감독은 경기 뒤 “패트릭이 오늘 경기를 잘 준비해줬고, 좋은 투구로 승리를 이끌었다. 승리 축하한다”며 “이상동과 손동현이 3연투를 하게 됐는데, 미안하고 정말 고생 많았다. 잘 던져주면서 리드를 지켜냈다”고 밝혔다.

타선을 향한 칭찬도 잊지 않았다. 이 감독은 “역전 당한 상황에서 6회초 김상수, 황재균이 포문을 열어줬고, 상대 실책이 나오면서 동점을 만들었다”고 했다. 대타로 나와 결승타를 친 강현우를 향해 “중요한 적시타를 쳐주면서 리드를 잡을 수 있었다”고 엄지를 치켜세웠다.

이어 “8회 초엔 2, 3루 기회가 무산될 수 있었는데, 허경민이 승기를 가져오는 적시타를 쳐 승리할 수 있었다”고 덧붙였다. 끝으로 “선수들 모두 고생 많았고, 응원해주신 팬분들에게도 감사하다”고 전했다.

