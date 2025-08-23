[한일 정상회담] 李대통령, 이시바 日총리와 113분간 회담

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 확대 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 사진=뉴시스

이재명 대통령이 23일 이시바 시게루 일본 총리와 2시간 가까이 진행한 정상회담 일정을 마쳤다.

이날 오후 4시 54분 일본 도쿄 총리관저에 도착한 이 대통령은 4시 55분부터 5시 57분까지 소인수 회담을, 오후 6시부터 6시 51분까지 확대 회담을 진행했다.

소인수회담(62분)·확대회담(51분)을 합친 총 회담 시간은 113분이다.

회담은 애초 계획됐던 것보다 훨씬 오래 진행된 것으로 알려졌다.

회담에서는 양국의 경제·안보 협력 방안이 집중적으로 논의된 것으로 보인다.

이 대통령은 확대회담 모두발언에서 “최근 통상문제와 안보 문제를 두고 국제질서가 요동치고 있다”며 “가치·질서·체제·이념에서 비슷한 입장을 가진 한일 양국이 어느 때보다 협력 관계를 강화해야 한다”고 밝혔다.

이시바 총리 역시 “안정적인 한일관계 발전은 양국의 이익이 될 뿐만 아니라 지역 전체의 이익이 된다”고 강조했다.

◇ 한일 정상회담

▲대통령 총리 관저 도착 (16:54)

▲소인수 회담 시작 (16:55)

▲소인수 회담 종료 (17:57)

▲확대 회담 시작 (18:00)

