“스타일·스윙·시에나”… 이민정, 벨루토CC에서 손연재 박인비와 영상공개

배우 이민정이 수려한 풍광의 더 시에나 벨루토CC에서 촬영한 ‘더 시에나 라이프 FW25 컬렉션’ 화보와 영상을 공개했다. ‘스타일·스윙·시에나’라는 테마로 진행된 이번 촬영은 클래식하면서도 페미닌한 무드를 담아내 골프 스타일의 정점을 보여줬다는 평가다.

이민정은 고급스러운 실루엣의 FW 골프웨어를 입고 벨루토CC의 필드를 배경으로 세련된 스윙을 선보였다. 드라마·영화 속 우아한 이미지에 이어 필드 위에서도 완벽한 스타일을 소화하며 현장 관계자들의 감탄을 자아냈다.

또한 이번 촬영 현장에는 프로 골퍼 박인비, 전 리듬체조 국가대표 손연재도 동행해 화제를 더했다. 배우, 스포츠 스타, 전 국가대표라는 서로 다른 분야에서 활약한 이들이 골프와 육아라는 공통점으로 한자리에 모인 것만으로도 시선을 끌었다. 자연스러운 케미스트리와 스타일리시한 골프웨어가 어우러져 보는 이들까지 기분 좋게 만드는 사진이라는 반응이 나온다.

한편, 벨루토CC는 더 시에나 그룹이 운영하는 프리미엄 골프장으로, 이번 화보를 통해 다시 한번 고급 리조트형 골프장의 매력을 드러냈다. 현장 관계자는 “FW 시즌에 맞춰 벨루토CC의 클래식한 감성과 이민정 배우의 세련된 스타일이 만나 더 시에나만의 시그니처 무드를 완성했다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

