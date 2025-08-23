[토크박스] 연승 마침표에도 “소득 많았죠”… 무너진 필승조 향해 “그동안 해준 게 있는걸요”

사진=두산 베어스 제공

“우리가 어떤 야구를 하느냐에, 승패를 결정할 수 있다는 걸 선수들도 많이 느꼈을 겁니다.”

7연승을 마감한 프로야구 두산이 다시 달릴 채비를 한다. 수장도 “얻은 것이 더 많다”며 앞을 향해 나아가겠다는 의지다. 두산은 23일 서울 잠실 야구장에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 KT와의 원정 맞대결을 앞두고 있다. 하루 전 22일 주말 3연전 첫 경기에선 치열한 승부를 펼친 끝에 8-13으로 패했다.

좋았던 기세가 한 풀 꺾일 법도 한데, 조성환 두산 감독대행은 고개를 절레절레 흔든다. “그간 우리 선수들에게 긍정적인 면을 많이 봤다”며 목소리를 높인 것. 이어 조 대행은 “특히 연승 기간을 돌아보면 쉽지 않은 경기들을 뒤집는 힘을 확인했고, 한 베어스를 더 얻어내려는 ‘허슬’도 지금까지 꾸준하게 보여주고 있다”고 덧붙였다.

무엇보다 선수들이 확신을 품었다는 점이 고무적이다. “지금 순위와는 상관없다. 우리가 어떤 야구를 하느냐에 따라 승리와 패배를 갈린다는 걸 몸소 느낄 수 있었던 시간”이라는 게 사령탑의 설명이다. 전날 KT전 패배를 두곤 “선수들 잘못이 아니다. 내 미숙함이 패배로 이어졌다”고 곱씹었다.

그동안 맹활약했던 불펜을 향해서도 흔들림 없는 믿음을 보인다. 최원준과 박치국의 이름이 나온 배경이다. 조 대행은 “특히 박치국은 어제 하루 흔들리긴 했어도 그동안 팀에 헌신해준 순간이 너무 많다. 흔히 말하는 ‘까방권’이 많다고 생각한다”고 솔직한 마음을 드러냈다.

다만 책임감을 강조한다. 조 대행은 “불펜 투수들도 잘 알고 있겠지만, 공 하나로 승패가 완전히 바뀔 수 있다. 힘든 역할”이라며 “어제 경기 끝나고 투수 파트 통해서 이 얘기 하나만 전달했다. ‘공 하나를 던질 때도 승부구라고 생각하고 던졌으면 좋겠다’는 메시지였다”고 전했다.

