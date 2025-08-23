[내야외야] “야구-문화 접목” 키움, 서울아트책보고와 함께 ‘히어로즈 굿즈 마켓’ 운영

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움은 오는 26일부터 28일까지 사흘 동안 서울 고척스카이돔 지하 1층 서울아트책보고 중정광장에서 팝업스토어 ‘히어로즈 굿즈 마켓’을 운영한다.

이번 팝업스토어에서는 2025시즌 고급형 모자와 ‘레시’, ‘춘식이’ 캐릭터 콜라보 상품 등을 최대 60% 할인된 가격에 판매한다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다.

구매 금액대별 혜택을 제공한다. 5만 원 이상 구매한 고객 중 선착순 30명에게 플레이어 티셔츠를 선물한다. 10만 원 이상 구매 고객은 인스타그램에 구매 인증 사진을 올리면 추첨을 통해 선수 친필 사인 유니폼과 사인볼을 받을 수 있다.

서울아트책보고와 함께하는 이벤트도 진행된다. 매일 3만 원 이상 구매한 고객 중 선착순 50명에게 서울아트책보고 북카페 음료 교환권을 증정한다.

모든 혜택은 키움 구단과 히어로즈샵, 서울아트책보고의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 계정을 팔로우한 고객에 한해 적용된다.

키움 마케팅팀 관계자는 “고척스카이돔을 함께 사용하는 서울아트책보고와 첫 협업 행사를 열게 돼 기쁘다. 앞으로도 복합문화공간인 서울아트책보고에서 야구와 문화를 접목한 다양한 행사를 마련해 팬들에게 즐거움을 선사할 계획”이라고 전했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]