‘FNC 신인 밴드’ AxMxP, 아역 출신 주환 공개…남다른 미모

데뷔를 앞둔 신예 밴드 AxMxP(에이엠피)의 마지막 멤버 주환이 공개됐다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 22일 공식 SNS 채널을 통해 AxMxP의 베이시스트 주환의 소개 영상 ‘I AM P’를 공개했다. 공개된 영상에는 아역 배우로 활동했던 주환의 과거 모습들과 밴드를 꿈꾸게 된 계기, 베이스에 대한 애정까지 알찬 인터뷰가 담겼다.

주환은 “누나가 엔플라잉 선배님의 ‘뜨거운 감자’를 들려주었는데 그때부터 밴드 음악에 대한 관심이 생겼다”라고 밝히며, “베이스를 연주할 때 몸에 닿는 울림이 심장 소리처럼 느껴질 때가 있는데 그럴 때 살아있다는 느낌이 든다. 긍정적인 에너지를 전할 수 있는 좋은 아티스트가 될 때까지 성장하는 주환이 되겠다”라는 진중한 포부를 전했다.

주환의 해사한 미소와 ‘I AM Precious’라는 키워드로 마무리되는 영상은 팀의 막내로 사랑받는 주환, 그의 소중하고 귀한 꿈에 대한 이야기를 나타내며 보는 이들 또한 미소 짓게 했다.

지난 19일부터 매일 한 편씩 공개된 ‘I AM P’ 영상을 통해 보컬 하유준부터 드러머 크루, 기타리스트 김신, 베이시스트 주환까지 AxMxP 4명의 멤버 모두가 대중에 공개됐다. 이는 또한 감성적인 영상미와 진정성 있는 콘텐츠로 잔잔한 파동을 일으키며 좋은 반응을 얻고 있다.

AxMxP는 FNC엔터테인먼트에서 10년 만에 론칭하는 신인 보이 밴드로, 정식 데뷔 전부터 드라마, 소속사 패밀리 콘서트, 대형 페스티벌, 화보 등 다양한 활동을 통해 화제를 모았다. ‘Amplify Music Power’라는 팀명 AxMxP의 뜻처럼, 이들이 본격적으로 세상에 선보일 음악과 에너지에 기대가 높아진다.

