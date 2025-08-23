채영의 판타지 세계로 초대…트와이스 네 번째 솔로 주자

트와이스 채영이 첫 솔로 앨범 타임테이블을 공개하고 데뷔 열기를 높였다.

JYP엔터테인먼트는 22일 오후 6시 트와이스 공식 SNS 채널에 채영 솔로 정규 1집 티징 일정이 담긴 'LIL FANTASY vol.1'(릴 판타지 볼륨1) 타임테이블 이미지를 선보였다.

타임테이블에 따르면 9월 1일 미지의 콘텐츠 'Welcome to LIL FANTASY'를 시작으로 트랙리스트, 콘셉트 포토, 앨범 프리뷰 풀 버전, 앨범 스니크 피크, 두 편의 뮤직비디오 티저가 순차 오픈된다. 이미지 속 채영은 새초롬한 표정의 하트 그림을 향해 손을 뻗는 포즈로 독특한 아우라를 풍겼다.

같은 날 0시에는 솔로 데뷔 소식과 함께 베일을 벗은 작업기 숏폼 콘텐츠의 롱폼 버전 영상이 공개됐다. 녹음실에서 일본 팝 밴드 글리코(Gliiico)와 음악에 관한 의견을 주고받는 채영이 편안하고 자연스러운 모습으로 시선을 사로잡았다. 전 세계 팬들은 "비하인드만 봐도 채영이라는 캐릭터가 얼마나 매력적인지 느껴진다", "솔로 아티스트로서 어떤 음악을 들려줄지 기대된다" 같은 댓글로 뜨거운 반응을 보냈다.

나연, 지효, 쯔위에 이어 트와이스 네 번째 솔로 주자로 나선 채영은 특유의 개성을 녹인 정규 앨범 'LIL FANTASY vol.1'으로 솔로 아티스트의 역량을 뽐낼 예정이다.

한편 트와이스 채영의 첫 번째 솔로 정규 앨범 'LIL FANTASY vol.1'은 9월 12일 오후 1시 발매된다.

