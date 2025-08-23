‘JYP표 핫걸 온다’ 걸셋, 포즈부터 핫걸 맞네

JYP엔터테인먼트 글로벌 걸그룹 GIRLSET(걸셋)이 새 싱글 발매를 앞두고 두 번째 개인 티저를 선보였다.

GIRLSET은 8월 29일(금) 새 싱글 및 동명 타이틀곡 'Commas'(커마스)를 발매한다. 앞서 22일 네 멤버가 한데 모여 강렬함을 선사한 새 단체 포토에 이어 23일 오전에는 공식 SNS에 개성을 드러낸 개별 포토를 공개했다.

렉시, 카밀라, 켄달, 사바나는 핫 걸들의 자유로운 시간을 표현했다. 이들은 레드 백으로 장식된 벽 앞에 서서 힙한 자태를 뽐내는가 하면 의자, 선글라스 쇼케이스 등 오브제를 적극 활용하는 센스를 발휘했다. 포토제닉한 포즈, 여유 넘치는 눈빛으로 패셔니스타 면모를 발산하며 GIRLSET의 무궁무진한 매력을 꺼내 보였다.

새로운 무드로 글로벌 팬들을 감탄케 하는 GIRLSET의 신곡 'Commas'는 세계적인 뮤직 프로듀서 토미 브라운(Tommy "TBHits" Brown)과 테론 토마스(Theron Thomas)가 작업에 참여했다. 아리아나 그란데(Ariana Grande), 리조(Lizzo), 도자 캣(Doja Cat) 등 글로벌 아티스트의 곡을 만든 이들과 함께한 멤버들의 보컬과 에너지가 글로벌 리스너들을 들썩이게 만든다.

그룹명 'GIRLSET'은 무궁무진한 미래와 의미를 스스로 정의하겠다는 당찬 포부를 담고 있다. 어디에도 얽매이지 않고 무한한 가능성을 펼치며 음악을 통해 자유롭게 이야기를 이어갈 GIRLSET의 행보에 이목이 집중된다.

