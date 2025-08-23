‘캣걸’ 르손, 짝사랑의 '달콤한 긴장+바람' 담았다

싱어송라이터 르손(LeSon)이 풋풋한 첫사랑의 감정을 노래한다.

르손은 23일 정오 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘캣 걸’을 발매하고 사랑의 설렘을 전한다.

신곡 '캣 걸'은 좋아하는 사람을 바라볼 때 느껴지는 두근거림과 혼자만의 고민을 섬세하게 풀어낸 R&B 장르의 곡이다. 풋풋하게 피어나는 진심을 담아낸 가사와 르손 특유의 부드러운 감성 보컬이 어우러져 따뜻한 매력을 더할 예정이다.

르손은 “말로 다 전하지 못한 설렘과 망설임, 그리고 그 사이에서 피어나는 진심을 담았다”라며 “햇살 좋은 날 괜히 가벼워지는 발걸음, 문득 떠오르는 얼굴, 혼자만의 상상 속 웃음이 새어 나오는 순간의 감정을 곡에 고스란히 녹여냈다”라고 전했다.

앞서 르손은 '집에 있어', 'Bad Day', '아님 말구', '달래줘' 등을 통해 섬세하고 트렌디한 감성의 R&B 사운드로 탄탄한 팬덤을 구축해 왔다. 이번 신곡 '캣 걸'을 통해 르손만의 따뜻한 감성과 간지러운 첫사랑의 설렘을 다시 한번 선보일 예정이다.

한편, 르손이 소속된 로칼하이레코즈는 국내 최다 인디 아티스트를 보유한 레이블로, 다채로운 음악과 콘텐츠를 선보이는 중이다.

