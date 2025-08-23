퍼플키스, 아지트는 어떤 모습? 러블리 청순 콘셉트 포토 공개

그룹 퍼플키스(PURPLE KISS)가 돈독한 팀워크 속에 눈부신 비주얼을 자랑했다.

퍼플키스(나고은, 도시, 이레, 유키, 채인, 수안)는 지난 22~23일 공식 SNS를 통해 첫 번째 영어 앨범 'OUR NOW'의 단체 및 개인 콘셉트 포토를 순차 게재했다.

공개된 사진에는 퍼플키스가 아지트로 보이는 공간에서 파티를 즐기고 있는 모습이 담겼다. 화기애애한 분위기 속 여섯 멤버는 러블리하면서도 청순한 비주얼을 과시했다.

특히, 개인 컷에서는 각 멤버의 개성이 더욱 돋보였다. 화려한 장식을 배경으로 멤버들은 유쾌와 우아를 넘나들며 다채로운 매력을 전했다.

'OUR NOW'는 퍼플키스가 처음 선보이는 영어 앨범이다. 더블 타이틀곡 'DOREMI'와 'WANT U BACK'을 포함해 'Unhappily Ever After', 'Ponzona', 'Zombie', 'memeM', 'Sweet Juice', '7HEAVEN' 등 신곡과 기발매곡 영어 버전까지 총 8곡이 수록돼 글로벌 팬들과의 더욱 밀접한 소통을 예고했다.

한편, 퍼플키스의 첫 번째 영어 앨범 'OUR NOW'는 오는 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

