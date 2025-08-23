‘360도 개방’ NCT 도영, 인스파이어 아레나 간다…전석매진 실화?

NCT 도영(에스엠엔터테인먼트 소속)이 자체 최대 규모의 앙코르 콘서트도 전석 매진을 달성했다.

‘2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [ Yours ]’(2025 도영 앙코르 콘서트 [ 유어스 ])는 지난 21일 팬클럽 선예매와 22일 일반 예매를 진행, 양일 공연 모두 전석 매진되어 도영의 막강한 파워를 다시 한번 실감케 했다.

10월 10~11일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최되는 ‘2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [ Yours ]’는 도영 두 번째 투어의 앙코르 콘서트로, 한층 깊어진 실력과 감성, 업그레이드된 세트리스트와 무대 연출이 어우러진 웰메이드 공연을 만날 수 있을 전망이다.

특히 도영은 2024년 5월 경희대학교 평화의전당 첫 단독 콘서트, 11월 올림픽 핸드볼경기장 앙코르 콘서트, 2025년 6월 잠실실내체육관 두 번째 단독 콘서트를 거쳐 인스파이어 아레나 360도 개방까지 공연 규모를 점차 확장해 온 만큼, 자체 최대 규모로 펼쳐질 이번 공연에 더욱 이목이 집중된다.

또한 도영은 8월 23~24일 일본 고베 월드 홀에서 ‘2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ]’(2025 도영 콘서트 [ 도어스 ])를 개최, 양일간 총 1만 2천여 석을 전석 매진시키며 현지에서도 굳건한 인기를 확인시켜 주었다.

한편, 도영의 두 번째 투어 ‘2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ]’는 서울, 요코하마, 싱가포르, 마카오, 고베, 방콕, 타이베이 등 아시아 7개 지역에서 11회에 걸쳐 성황리에 이어지고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

