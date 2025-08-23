스트레이 키즈, 오늘(23일)부터 정규 4집 'KARMA' 발매 기념 팝업

스트레이 키즈(Stray Kids)가 오늘(23일) 정규 4집 'KARMA'(카르마) 발매 기념 팝업 스토어를 개최한다.

스트레이 키즈는 8월 23일부터 9월 3일까지 총 12일간 서울 송파구 롯데월드몰 1층 아트리움과 롯데시네마 월드타워 7층 씨네파크에서 신보 발매 기념 팝업 스토어 'Stray Kids <KARMA> POP-UP STORE'를 진행한다.

트레일러부터 올림픽, 월드컵처럼 전 세계인의 축제를 그룹만의 방식으로 새롭게 구축한 세계관을 선보이는 등 '스포츠'를 새 앨범 콘셉트 삼은 스트레이 키즈가 이를 오프라인 현장으로 고스란히 옮겨 놓은 팝업 스토어로 팬들을 초대한다.

롯데월드몰 1층 아트리움은 사격, 농구 등 여러 스포츠 게임을 즐길 수 있는 챌린지존, 스트레이 키즈에게 메시지를 남길 수 있는 메시지존, 포토 부스, 멤버들이 남긴 음성 메시지와 이번 앨범 신곡을 감상할 수 있는 청음존, 포토존 등 다채롭게 즐길 수 있는 체험 공간이 마련되어 있다.

또한 1층 아트리움 MD존과 월드타워 7층 씨네파크에서는 락커룸 꾸미기 스티커북, 음양 팔찌, 더플백을 비롯해 여덟 멤버를 상징하는 동물 캐릭터 스키주(SKZOO)를 활용한 아기자기한 소품들까지 총 17종의 공식 MD를 만날 수 있다. 특히 MD 구매자와 현장 이벤트 참여자에게는 다양한 특전이 제공된다.

해당 팝업 스토어에 관한 자세한 내용은 'KARMA' 팝업스토어 공식 계정(https://x.com/KARMA_POPUP)에서 확인 가능하다.

스트레이 키즈는 반가운 2025년 첫 컴백을 기념해 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)와 함께 서울, 자카르타, 도쿄 세 개 도시에서 팝업 스토어 'Spotify STAYdium'(스포티파이 스테이디움)도 성황리 전개하고 있다.

한편 스트레이 키즈는 지난 22일 네 번째 정규 앨범 'KARMA'와 타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니)를 발매하고 컴백했다. 음반과 타이틀곡 'CEREMONY'는 발매 당일 오후 기준 국내 음반, 음원 실시간 차트 1위에 올랐고 'CEREMONY' 뮤직비디오는 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 정상을 차지하는 등 글로벌 인기몰이를 시작했다.

