또 마주한 중국의 벽… 탁구 임종훈-신유빈, WTT 유럽 스매시 준우승

또 만리장성의 벽이다. 탁구 혼합복식 임종훈(한국거래소)과 신유빈(대한항공)은 월드테이블테니스(WTT) 대회 결승에서 중국 상대로 재차 패하면서 준우승에 머물렀다.

임종훈-신유빈 조는 23일(한국 시간) 스웨덴 말뫼서 열린 WTT 유럽 스매시 혼합복식 결승에서 중국의 린스둥-콰이만 조에 0-3(8-11 6-11 4-11)으로 졌다.

3차례 정상을 밟은 뒤 두 대회를 연이어 내준 상대이기도 하다. 임종훈-신유빈 조는 앞서 올해 WTT 스타 컨텐더 첸나이와 스타 컨텐더 류블랴나, 컨텐더 자그레브에서 우승한 바 있다. 다만 최근엔 린스둥-콰이만 조 상대로 이번 대회 포함 두 번 연속 고배를 마셨다.

지난달 12일 미국 스매시 결승에선 린스둥-콰이만에 맞서 0-3(11-13 14-16 6-11) 완패였다. 이번 대회 역시 1게임 접전 석패 이후 연달아 두 게임을 내주면서 쓰라린 패배를 떠안았다.

여자복식 유한나-김나영(이상 포스코인터내셔널) 조는 결승 무대 문턱에서 멈췄다. 올해에만 3차례 우승한 가운데 이번 대회 준결승에서 마찬가지로 중국의 벽에 가로막힌 것. 중국의 쑨잉사-왕만위 조 상대로 0-3(3-11 7-11 8-11) 패했다.

한편 한국 선수 중 유일하게 단식 8강에 오른 안재현(한국거래소)은 준결승 진출 기로에서 트룰스 뫼레고르(스웨덴)에 맞섰지만 2-4(8-11 11-7 8-11 8-11 11-8 12-14)로 졌다.

