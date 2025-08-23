”둘 중 하나는 KO” 김상욱, RTU 시즌4 결승서 마르 판과 대결

김상욱(왼쪽)이 런야웨이에 맞서 싸우고 있다. 사진=UFC 제공.

그래플링이 아닌 타격으로 출사표를 띄운다. ‘스턴건’ 김동현의 제자 김상욱이 UFC 계약이 걸린 ROAD TO UFC(RTU) 결승전에 진출했다.

국내에선 해군특수전전단(UDT/SEAL) 출신으로 잘 알려진 김상욱(13승3패)은 지난 22일( 한국 시간) 중국 상하이 상하이 체육관서 열린 RTU 시즌4 준결승에서 런야웨이에게 2라운드 3분42초 리어네이키드 초크 서브미션승을 거뒀다.

김상욱은 산타 타격가 런야웨이에 맞서 강력한 레슬링 압박 전략을 들고 왔다. 김상욱은 타격을 휘두르며 런야웨이를 케이지로 압박한 뒤 다리를 걸어 테이크다운에 성공했다. 아나콘다 초크를 노리다 런야웨이가 다시 일어나는 데 성공했지만, 다시 허리를 싸잡고 다리를 걸어 넘어트렸다.

2라운드에는 위기를 극복하고 피니시를 일궜다. 런야웨이는 펀치와 킥으로 강력한 보디 공격 연타를 날리며 전세를 뒤집으려고 했다. 김상욱은 고통스러워하며 복부 방어에 집중했다. 런야웨이가 피니시를 놀리고 달려 들어 거리가 가까워지자 클린치를 잡고 다시 한번 테이크다운에 성공했다. 이번엔 실패 없이 리어네이키드 초크로 경기를 끝냈다.

김상욱은 경기 후 인터뷰에서 “거의 죽을 뻔했다”며 “런야웨이의 보디숏과 킥은 인생에서 가장 아파서 고통을 숨기려 했지만 얼굴에 다 드러났다”고 돌아봤다.

박재현(왼쪽)이 돔 마르판과 옥타곤 위에서 맞붙고 있다. 사진=UFC 제공.

김상욱은 결승에서 ‘길거리 부처(스트리트 부다)’ 돔 마르 판과 맞붙게 됐다. 마르 판(8승2패)은 이날 ‘코리안좀비’ 정찬성의 제자 ‘천재 1호’ 박재현을 그래플링 대결에서 압도하고 결승에 올라왔다. 결승전 시간과 장소는 미정이다.

김상욱의 경기가 끝나고 맞대면을 위해 옥타곤에 올라온 마르 판은 김상욱에게 “널 존중한다”며 “어디 레슬링으로 붙어보자”고 말했다. 그러자 김상욱은 “아니”라고 답하며 “우리 둘 중 하나는 KO될 것”이라고 타격전을 제안했다. 마르 판도 흔쾌히 “좋다, 가보자”고 응답하며 선전을 다짐했다.

박재현을 비롯한 다른 3명의 한국 출전자는 패배의 쓴잔을 마셨다. 또 다른 정찬성의 제자 장윤성은 논토너먼트 웰터급 경기에 출전했으나 ‘킬러’ 키트 캠벨과의 치열한 타격전 끝에 아쉽게 1대 2 스플릿 판정패했다.

또 한 명의 스턴건의 제자 ‘빅하트’ 윤창민도 페더급 경기 시작 47초 만에 왼손 훅에 이은 펀치를 맞아 TKO패했다. 윤창민은 일어나보려고 했지만 계속 파운딩 공격이 쏟아지자 심판은 끝내 경기를 말렸다.

한편 RTU 시즌4에서 한국과 중국, 일본은 각각 한 명의 결승 진출자를 배출했다. 이번 시즌에 새로 합류한 호주와 뉴질랜드는 각각 2명, 몽골은 1명이 결승에 올랐다. 한국은 지금까지 모든 시즌에서 우승자를 배출했다. 시즌 1에서는 플라이급 박현성과 페더급 이정영, 시즌2에선 밴텀급 이창호, 시즌3에선 플라이급 최동훈, 밴텀급 유수영이 우승했다.

