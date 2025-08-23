유소년 3x3 농구 축제의 장… i-League i-Festa, 충북 제천서 개최

사진=대한민국농구협회 제공

대한민국농구협회는 23일부터 24일까지 충북 제천에 위치한 세명대 체육관에서 ‘2025 농구 i-League i-Festa’를 개최한다.

이번 행사는 2025 농구 i-League에 참여하는 전국 유소년 농구선수들이 참여하는 3x3 농구대회를 중심으로 ▲3x3 및 스포츠맨십 교육 ▲물놀이존 ▲VR 체험존·보드게임존 등 문화·체험프로그램 ▲슛 챌린지 이벤트 ▲야간 레크리에이션 등을 운영해 참가자와 지도자, 가족, 지역주민이 함께 즐길 수 있는 종합 스포츠 축제로 진행된다.

사진=대한민국농구협회 제공

특히 이번 대회에는 농심이 ‘파워오투’ 음료를 협찬해 선수단에게 제공한다. 이를 통해 무더운 여름철에도 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 지원할 예정이다.

대한민국농구협회는“이번 i-Festa는 유소년 3x3농구 저변 확대와 경기를 향상을 도모하고, 농구를 매개로 참가자, 지도자, 가족, 지역주민까지 모두가 함께 배우고 즐기는 종합 스포츠·문화 축제로 자리매김할 것”이라며 “앞으로도 유소년 농구 활성화를 위해 다양한 프로그램을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

