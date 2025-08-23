李대통령, 1박2일 방일…오늘 이시바와 정상회담·만찬

이재명 대통령과 김혜경 여사가 캐나다에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석하기 위해 지난 6월 16일 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기로 향하고 있다. 사진=뉴시스

이재명 대통령이 일본, 미국 정상과의 연쇄 회담을 위해 23일 순방 길에 오른다.

지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위한 캐나다 방문 이후 두 번째 해외 순방이다.

이 대통령은 이날 오전 부인 김혜경 여사와 함께 서울공항을 통해 일본으로 출국한다.

이 대통령은 이날부터 이틀간 일본 도쿄를 방문한다. 이어 사흘 동안 미국 워싱턴DC와 필라델피아를 찾은 뒤 28일 새벽 귀국한다.

이 대통령은 이날 첫 방일 일정으로 재일동포들과 오찬 간담회를 한다.

오후에는 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담과 만찬 간담회를 연이어 한다.

이시바 총리와의 회담은 두 번째로, 6월 17일 G7 정상회의 계기의 만남 이후 67일 만이다.

이 대통령은 이튿날인 24일 오전에는 일본 의회 주요 인사와의 만남을 끝으로 방일 일정을 마무리한다.

이어 곧바로 미국으로 향해 현지시간 24일 오후 워싱턴DC에 도착, 사흘간의 방미 일정에 돌입한다.

이 대통령은 방미 첫 일정으로 도착 당일 재미동포와 만찬 간담회를 한다.

25일 오전에는 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 마주 앉는다. 이 대통령 취임 82일 만에 열리는 첫 한미정상회담이다. 회담은 오찬 회담으로 이어질 예정이다.

두 정상은 회담에 앞서 언론과 약식 질의응답 시간도 가질 것으로 보인다.

이 대통령은 같은 날 한미 양국의 주요 재계 인사들과 ‘비즈니스 라운드테이블’ 행사를 하고 투자를 포함한 양국 경제협력 방안을 논의한다.

이어 미 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)에서의 정책 연설, 미 조야 오피니언 리더들과의 만찬 간담회 일정을 이어간다.

이 대통령은 26일 오전 알링턴 국립묘지에 헌화한 뒤 펜실베이니아주 필라델피아로 이동, 미국 정부 고위 관계자와 함께 한화오션이 인수한 필리조선소를 방문한 뒤 귀국길에 오른다.

김민지 기자 minji@sportsworldi.com

