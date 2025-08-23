JDB엔터테인먼트, 중국 플랫폼 직접 공급 성과 가시화

한국 방송계가 한한령 이후 약 9년 만에 의미 있는 성과를 거두며 새로운 돌파구를 마련했다.

JDB엔터테인먼트는 자사 예능 프로그램을 중국 플랫폼에 직접 공급하는 방식으로 진출해, 까다로운 심의를 통과한 뒤 2개월째 안정적으로 방송을 이어가고 있다고 지난 22일 밝혔다. 이는 불법 유통에 의존하던 과거와 달리 정식 판로를 개척한 첫 사례로, 향후 한중 문화 교류에 신선한 바람을 불어넣을 것으로 기대된다.

마운틴무브먼트스토리의 순만두 PD 측은 “직접 공급을 할 수 있는 방법 중의 하나로 선택했다”라며 “꾸준한 방송이 답이며 기대 이상의 성적을 기록하는 영상도 나올만큼 JDB엔터테인먼트의 예능프로그램에 대한 관심이 집중되고 있다. 방송으로 시장을 점검한 후 데이터에 따라 JDB엔터테인먼트는 직접제작하는 신개념프로그램도 개발 중“이라고 밝혔다.

한국 콘텐츠를 중국시스템과 법령에 맞춰 심의를 진행하고 방송하는 담당자 홍현우 이사는 “첫 도전인만큼 큰 기대를 하지 않았다. 과연 오래 단절된 방송의 영향력이 어느정도일지 겁도 났고, 낯선 시스템에 적응하는것도 두려웠다”고 말했다.

두달간의 성과를 본 후 홍 이사는 “정확한 시스템으로 돌아가는 중국플랫폼 시스템을 이제야 조금 알게 된 것같다. 결국은 현지를 잡기위한 노력이 가장 우선이며, 조회수가 많이 나오는 방송에 대한 심층연구도 진행 중”이라며 “불법으로 방송 중인 곳들을 서류하나로 삭제시키고 저작권을 보호해주는 중국 정책에 놀랐다. 저작권을 인정하고 보호하는 정책을 펼치고 있어 안심이 됐다”고 조심스러운 입장을 전했다.

순만두PD의 총괄인 마운틴무브먼트스토리의 황지선 대표는 “3년전 시작한 중국플랫폼은 안정기에 들어섰고, 이에 한국예능 방송부터 편성과 더불어 동일한 불법영상에 철퇴를 가했다. 이에 JDB엔터테인먼트의 저작물이 보호 받도록 도왔고 순조롭게 방송 중”이라며 “전세계 모든 나라의 법과 문화에 따라가면 그나라 플랫폼이 되는것이며, JDB엔터테인먼트와 함께 신개념의 토크콘서트를 진행 중이다. 한국의 엔터업계에 좋은 소식을 전할 것”이라고 밝혔다.

한편, 순만두 PD 채널은 심의 불가 판정을 받은 아티스트들의 데이터를 분석하며, 향후 한국 드라마 IP 확보와 수입 전략에도 대비하고 있다. 이번 성과는 한국 방송 콘텐츠가 합법적이고 지속 가능한 방식으로 중국 시장에 다시 진입할 수 있다는 가능성을 보여주는 사례로 평가된다.

