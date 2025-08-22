투모로우바이투게더, 공연장서 재계약 깜짝 발표 “더 오래, 멀리 가자 약속”

그룹 투모로우바이투게더 멤버 전원이 소속사 빅히트 뮤직과 인연을 이어간다.

22일 하이브 뮤직그룹의 레이블 빅히트 뮤직은 글로벌 플랫폼 위버스에 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)와의 재계약을 발표했다.

이에 앞서 투모로우바이투게더가 직접 팬들에게 재계약 소식을 전했다. 이날 서울 고척스카이돔에서 열린 네 번째 월드투어 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW>’ 첫 공연에서 리더 수빈은 콘서트 말미 손편지를 낭독하며 “공연을 시작하기 전부터 이 순간이 무척 기다려졌다. 어떻게 우리의 진심을 전할 수 있을까 고민했다”라고 운을 뗐다. 이어 “더 오래, 멀리 가자고 약속했던 것을 지키기 위해 다 같이 멤버 전원이 투모로우바이투게더로서 재계약을 마쳤다. 데뷔부터 오늘 그리고 저희의 또 다른 내일을 이야기하는 순간까지 함께해 주셔서 고맙다”라고 말했다.

소속사 빅히트 뮤직은 이 같은 소식을 전하면서 “당사는 멤버들이 다양한 활동을 펼칠 수 있게 전폭 지원할 계획이다. 그룹의 서사를 담은 음악과 무대가 전 세계에 널리 퍼지도록 든든한 조력자이자 동반자 역할을 성실히 수행할 예정이다. 투모로우바이투게더와 함께 써 내려갈 빛나는 내일을 기대해 주시기 바란다”라고 말했다.

2019년 3월 미니 1집 ‘꿈의 장: STAR’로 데뷔한 투모로우바이투게더는 매 앨범 촘촘한 서사, 독보적인 퍼포먼스로 확고한 정체성을 쌓아왔다.

글로벌 존재감도 확실하다. 지난 4월 라틴 아메리카 대표 축제 중 하나인 ‘AXE 세레모니아’에 K-팝 그룹 최초로 초청됐으며 이에 앞서 2년 연속(2022~2023) 미국 최대 규모 음악 페스티벌 ‘롤라팔루자 시카고’ 무대에 올랐다. 특히 2023년에는 K-팝 그룹 최초로 헤드라이너로 공연을 펼쳤다.

2023년 미니 5집 ‘이름의 장: TEMPTATION’은 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 정상에 올라 이 음반으로 해당 차트에 19주 연속 자리하는 진기록을 세웠다. 지난 7월 발매된 정규 4집 ‘별의 장: TOGETHER’ 역시 ‘빌보드 200’ 3위로 진입해 3주 째 차트를 지키며 장기 흥행 중이다.

멤버 전원 재계약이라는 반가운 소식을 전한 투모로우바이투게더는 서울 공연에 이어 9월 9일 산호세를 시작으로 미국 7개, 일본 3개 도시로 향한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

