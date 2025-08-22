석진욱호, 男배구 U-21 세계선수권 B조 조별리그서 폴란드에 완패… 1승 후 1패

한국 U-21 남자배구 대표팀. 사진=국제배구연맹(FIVB) 공식 홈페이지

기분 좋았던 승리 이후, 유럽의 배구 강국 폴란드의 높이를 넘지 못했다.

석진욱 감독이 이끄는 한국 21세 이하(U-21) 남자배구 대표팀(세계랭킹 15위)은 22일 중국 장먼에서 열린 2025 국제배구연맹(FIVB) U-21 세계선수권대회 B조 조별예선 2차전에서 폴란드(세계랭킹 6위)에 세트스코어 0-3(16-25 21-25 20-25)으로 패했다.

B조에 이란, 푸에르토리코, 폴란드, 캐나다, 카자흐스탄과 함께 편성된 한국은 32년 만의 4강 진출을 목표로 대회를 시작했다. 24개의 참가국이 6개국씩 4개조로 나뉜 가운데, 조에서 4위 안에 들어야 16강으로 향할 수 있다.

전날(21일) 캐나다전에서 풀세트 접전 끝에 짜릿한 3-2 승리를 거둔 한국은 이날 2연승에 도전장을 내밀었다. 그러나 폴란드의 벽은 높았다. 0-3 셧아웃 패배와 함께 조별리그 1승1패, 승점 2에 머물게 됐다.

한국은 이날 10점을 올린 윤경(인하대)을 필두로 윤서진(KB손해보험)이 9점, 이우진이 7점 등을 보탰다. 하지만 폴란드의 주포 보이체흐 가예크가 21득점으로 폭발하는 걸 제어하지 못했다. 높이에서도 객관적인 열세를 극복하지 못하고 무릎 꿇었다.

1세트에만 가예크가 8득점을 올리며 한국 코트를 맹폭했다. 이른 시점에 6점 차 리드를 내준 한국은 그대로 무너졌다. 2세트에는 세트 중반까지 시소싸움을 펼쳤지만, 16-15 승부처에서 3연속 실점하며 역전을 내주고 승기를 놓쳤다. 이어진 3세트에서도 전력 차를 실감하며 대회 첫 패배를 피하지 못했다.

한국은 오는 23일 세계랭킹 이란과 조별리그 3차전을 치른다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

