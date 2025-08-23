버추얼 아이돌 문보나, 첫 디지털 싱글 티저 공개… 25일 ‘Love Symphony’ 음원 공개

사진=아리아스튜디오

아리아스튜디오는 신예 버추얼 아이돌 문보나가 오는 25일 정오 발매되는 첫 번째 디지털 싱글 ‘Love Symphony’의 티저 영상을 공개했다고 23일 밝혔다.

문보나는 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 ‘Love Symphony’의 티저 영상을 공개했다. 이번 티저는 데뷔곡 ‘Love Symphony’의 콘셉트와 감성을 미리 엿볼 수 있는 짧은 클립으로, 지난 6월 쇼케이스 이후 데뷔를 기다려온 팬들의 기대감을 한층 높일 것으로 보인다.

앞서 19일 공개된 하이라이트 메들리에서는 타이틀곡 ‘Love Symphony’와 수록곡 ‘FIND’의 일부가 선 공개돼 팬들의 관심을 집중시켰다. 청량한 사운드와 매력적인 보컬로 구성된 이번 싱글은 문보나의 음악적 색깔을 보여줄 데뷔작으로, 짧은 클립만으로도 문보나의 보컬 색깔과 음악적 콘셉트를 확인할 수 있었고, 버추얼 아이돌만의 섬세한 완성미를 선보이며 데뷔 싱글에 대한 기대감이 고조되고 있다.

소속사 아리아스튜디오 관계자는 “문보나는 오랜 시간 준비해 온 차세대 버추얼 아이돌로서, 첫 번째 싱글 ‘Love Symphony’를 통해 자신만의 음악 세계를 본격적으로 선보이게 됐다”며, “티저 영상을 시작으로 문보나만의 색다른 매력을 확인할 수 있는 다양한 콘텐츠가 순차적으로 공개될 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드린다”고 전했다.

한편, 문보나의 데뷔 디지털 싱글 ‘Love Symphony’는 오는 8월 25일 정오 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

황지혜 기자

