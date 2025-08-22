다슈(DASHU), 배우 변우석과 재계약…변우석 고데기 완판

사진=다슈(DASHU)

브랜드 다슈(DASHU)는 배우 변우석과 재계약을 체결하며 또 한 번 브랜드 모델로 활동을 이어간다고 22일 밝혔다.

다슈는 남자의 가치를 높이는 트렌드를 제안하는 라이프 스타일 브랜드로 9년 연속 한국 소비자 만족 지수 1위(헤어 스타일링 제품)를 기록했다.

브랜드에 따르면 변우석은 트렌디한 스타일과 당당한 매력으로 다슈가 지향하는 이미지와 완벽히 부합해 소비자들에게 높은 호응을 얻고 있다. 이에 다슈는 변우석과의 재계약을 결정, 남성 그루밍 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

특히 변우석이 직접 사용하며 화제를 모은 ‘변우석 고데기(다슈 스타일러)’는 1차 물량이 조기 매진된 데 이어 2차 물량 역시 완판을 기록했다. 현재 다슈는 인기에 힘입어 추가 예약 판매를 진행 중이라고 전했다.

다슈 관계자는 “변우석은 남성들이 자신만의 스타일을 당당히 표현할 수 있도록 영감을 주는 모델”이라며, “재계약을 통해 변우석과 함께 다양한 캠페인과 신제품을 선보이고, ‘변우석 고데기’를 비롯한 히트 아이템을 꾸준히 선보일 것”이라고 전했다.

한편, 변우석은 다슈와 함께 새로운 화보와 광고 캠페인을 순차적으로 공개하며 팬들과 소비자들에게 색다른 매력을 선보일 예정이다.

