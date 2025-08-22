박미선, 유방암 초기 진단…“방사선 치료 마치고 회복 중”

개그우먼 박미선. 사진 = KBS

개그우먼 박미선이 유방암 초기 진단을 받은 사실이 알려졌다.

22일 방송가에 따르면, 박미선은 올해 초 건강검진 과정에서 유방암 초기 진단을 받았으며, 현재 방사선 치료를 마친 후 약물치료를 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

데뷔 이후 꾸준히 방송 활동을 이어온 박미선은 올해 초부터 활동을 중단하고 자취를 감췄다. 이에 남편 이봉원은 지난 6월 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 출연해서 “잘 치료받고 쉬고 있다. 이번 기회에 제대로 충전하고 있다”고 언급하며 아내의 근황을 전한 바 있다.

또한 동료들의 응원도 이어지고 있다. 개그우먼 조혜련은 지난 18일 MBC 라디오 ‘두시의 데이트 안영미입니다’에 출연해 “사람들이 미선 언니의 근황을 궁금해하는데, 하루도 빠짐없이 기도한다”고 말했다.

개그우먼 이경실 역시 SNS를 통해 “동생에게 전해주려고 수박 물김치를 담갔다. 핑계 삼아 너무 보고 싶다. 많은 사람이 기도하고 있다. 외로워 말고 그저 몸만 생각했으면 한다”고 따뜻한 마음을 전했다.

한편 박미선은 1988년 MBC 공채 개그우먼으로 데뷔했으며, 1993년 KBS 공채개그맨 이봉원과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

