배성재·장지현·감스트 총출동…‘쿠플쇼’ 오늘(22일) 첫 공개

쿠팡플레이가 선보이는 신개념 축구 전문 콘텐츠 ‘쿠플쇼’가 오늘(22일) 밤 10시 공개된다.

배성재, 장지현, 임형철, 감스트 등 대표 축구 전문가들이 총출동한 쿠팡플레이 스포츠 쇼 ‘쿠플쇼’는 티저 영상과 AI 기반 콘텐츠를 통해 연일 화제를 모으며 축구 팬들의 기대감을 높이고 있다. 여기에 피식대학 이용주, 피프티피프티 문샤넬, 딕펑스 등 예상을 뛰어넘는 특별 게스트 라인업이 공개되며, 이들이 선보일 색다른 조합과 케미스트리에 대한 관심도 커지고 있다.

오늘 첫 공개되는 ‘쿠플쇼’는 축구 팬이라면 놓칠 수 없는 다채로운 콘텐츠들로 가득 채워져 있다. 프로그램의 중심에는 한 주간 국내외 축구계에서 벌어진 주요 이슈와 빅매치를 출연진들이 각자의 시각으로 분석하고 토론하는 메인 토크 코너가 있다. 배성재 캐스터를 중심으로 장지현·임형철 해설위원, 그리고 특별 게스트들이 함께하며, 경기의 흐름은 물론 축구판의 뒷이야기까지 깊이 있게 풀어낸다.

예능적 요소도 풍부하다. ‘피식통신’ 코너에서는 피식대학 이용주가 본인의 부캐는 물론 축구계 유명 인사로 빙의해 리포팅을 전하며, 유쾌한 웃음을 선사한다. 축구 팬이라면 누구나 공감할 수 있는 상황들을 재치 있게 풀어내며, 정보와 재미를 동시에 잡는다. 또 다른 코너 ‘발롱돌’에서는 아이돌 피프티피프티의 문샤넬이 첫 게스트로 출연해 직접 축구에 도전하는 모습을 보여준다. 실제로 공을 차며 필드 위에서 펼쳐지는 문샤넬의 도전기는, 축구를 처음 접하는 이들에게도 친근하게 다가갈 수 있는 콘텐츠로 기대를 모은다. 하프타임에는 밴드 딕펑스가 쿠플쇼만을 위해 제작한 메인 테마곡을 직접 연주하며, 음악과 축구가 어우러지는 특별한 무대를 선보인다. 여기에 생성형 AI를 사용해 축구계 유명인사들을 총집합한 쇼츠 영상을 보여주는 ‘쿠플쇼츠’까지 더해져, 다채로운 즐거움을 선사한다.

‘쿠플쇼’는 매주 월요일과 금요일 밤 10시, 쿠팡플레이에서 라이브로 공개된다. 국내외 축구계에서 벌어지는 주요 경기와 이슈를 가장 빠르게 접하고 싶은 팬이라면, 라이브 시청을 통해 생생한 분석과 현장감을 그대로 느낄 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

