오는 9월 7일, 마이데이와 데이식스 멤버들의 10주년을 축하하는 달콤한 생일 디저트 뷔페가 열린다.

롯데호텔 월드는 9월 7일 단 하루, K팝 대표 밴드 데이식스(DAY6)의 데뷔 10주년을 기념한 이벤트를 연다. 생일 디저트 뷔페는 호텔 내 더 라운지 앤 바에서 선보인다.

그동안 더 라운지 앤 바는 ‘폼폼푸린’, ‘마이멜로디’ 등 인기 캐릭터와의 협업 뷔페로 전석 매진을 이어왔다. 이번 DAY6 생일 디저트 뷔페는 단 하루만을 위해 더욱 특별하다.

디저트 뷔페는 오전 11시와 오후 2시 두 차례 진행된다. 뷔페에는 DAY6의 시그니처 컬러인 ‘아쿠아 그린’과 캐릭터 ‘데니멀즈 (DENIMALZ)’를 모티브로 한 디저트, 10주년 기념 케이크 등 샤인머스캣을 활용한 20여 가지 디저트가 준비된다. 이와 함께 흑후추소스 쇠고기볶음, 갈비찜, 전복구이, 게살 볶음밥 등 다양한 식사 메뉴도 맛볼 수 있다.

뷔페를 이용하는 모든 고객에게 DAY6 10주년 한정판 파우치 키링과 포토카드를 제공한다. 각종 토퍼와 초콜릿 등으로 나만의 디저트를 꾸밀 수 있는 ‘디꾸존’도 마련한다. 라운지 스크린에서는 DAY6의 영상과 음원이 재생되어 특별함을 더한다.

한편, 오는 9월 1일부터 10월 31일까지 롯데호텔 월드 곳곳에서 DAY6를 만나 볼 수 있다.

1층 로비 생일 카페 콘셉트의 포토존에서는 모든 투숙객 및 식음업장 이용객을 대상으로 SNS 인증 이벤트를 진행한다. 포토존에서 사진 촬영 후 해시태그와 함께 SNS에 업로드하면 커피 쿠폰과 스티커가 제공된다.

9월 한 달 동안 롯데월드 어드벤처의 ‘매직써클’ 대형 LED와 롯데호텔 월드 전 객실 TV 2번 채널에서는 DAY6의 영상을 만나볼 수 있다.

이번 협업을 통해 발생한 수익금 일부는 기부금으로 조성해 11월 중 뜻깊게 전달될 예정이다.

롯데호텔 월드 관계자는 “앞으로도 차별화된 프로모션으로, 단순한 숙박을 넘어 특별한 경험을 선사할 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

