부상 또 부상… 다시 허리 통증 마주한 김하성, 또 열흘짜리 IL행

부상 악령이 좀처럼 김하성(탬파베이 레이스)을 놔주지 않는다.

미국 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스는 22일 “허리 아래 부위에 염증이 발견된 김하성을 열흘짜리 IL에 올렸다”고 전했다. IL로 향한 날짜는 지난 21일로 소급 적용됐다.

김하성의 부상은 지난 21일 뉴욕 양키스와의 홈 경기를 앞두고 알려졌다. 갑작스럽게 선발 라인업에서 제외된 이유가 재발한 허리 통증이었던 것. 탬파베이 지역지 탬파베이 타임스의 마크 톱킨 기자에 따르면, 김하성이 경기 전 허리 근육 경련을 호소했고 구단은 IL 등재 없이 그의 상태를 체크하기로 했다. 하지만 하루 만에 IL행이 확정됐다.

불행 중 다행으로 심각한 이탈로 이어지지는 않을 전망이다. 케빈 캐시 탬파베이 감독은 22일 세인트루이스 카디널스와의 홈 경기를 앞두고 “김하성은 열흘 정도 쉰 뒤 복귀할 수 있을 것”이라고 설명했다.

그럼에도 시즌 내내 이어지는 부상 악재라는 점에 마냥 미소지을 수는 없는 상황이다.지난해 8월 어깨 수술을 받은 후, 자유계약선수(FA) 시장에서 탬파베이 손을 잡은 그는 재활 도중이었던 지난 6월 오른쪽 햄스트링 부상을 당하며 복귀가 소폭 밀렸다. 지난 달 5일 미네소타 트윈스전이 돼서야 감격의 빅리그 복귀전을 치렀다. 하지만 첫 경기부터 종아리 경련 증세를 겪으며 제동이 걸렸다.

탬파베이 레이스의 김하성이 타석을 소화하고 있다. 사진=탬파베이 레이스 공식SNS

이어 10번째 경기였던 지난달 22일 시카고 화이트삭스전에서는 2루 도루를 시도하다 허리 부상을 당했고, 결국 26일에 IL에 올라야만 했다. 이 부상까지 털어내고서야 이달 초 다시 돌아왔는데 같은 부위에 통증이 재발하면서 또 쉼표를 찍는다. 우려의 목소리가 나올 수밖에 없는 배경이다.

원래 김하성은 ‘철강왕’이라는 수식어가 붙었을 정도로 부상과는 거리가 멀었다. KBO리그 시절은 물론 앞선 3년의 샌디에이고 파드리스 시절에도 큰 부상이 없었다. 하지만 지난해 장기 이탈을 마주한 데 이어 잔부상이 계속 이어지면서 잇따른 경고음이 울리고 있다.

다가올 ‘FA 재수’에도 먹구름이 낀다. 올 시즌을 앞두고 탬파베이와 1+1년 최대 3100만달러 계약에 사인한 그는 올 시즌을 마치고 옵트아웃 옵션을 행사해 재차 FA 시장으로 나갈 수 있다. 부상 이슈로부터 자유롭다는 사실을 어떻게든 증명해야만 하는 입장이 된 김하성이다.

