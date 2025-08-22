제이제이♥줄리엔 강, 수영장서 완벽 비주얼 뽐내…탄탄한 보디라인에 시선 집중

운동 유튜버 제이제이가 남편 줄리엔 강과 함께한 근황을 공개했다. 사진 = 제이제이 SNS 계정

운동 유튜버 제이제이가 남편 줄리엔 강과 함께한 근황을 공개하며 팬들의 눈길을 사로잡았다.

제이제이는 21일 자신의 SNS에 “다시 더워져 찾은 수영장. 이번 주는 다리가 너무 무겁고 회복이 전혀 안 되는 느낌이라 일주일 휴식하기로 했어요. 발목이 왜 이렇게 뻣뻣해지는지. 다음 주에는 5km 도전~!”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제이제이는 검은색 비키니를 입고 잘록한 허리와 군살 없는 탄탄한 몸매를 자랑하며 눈길을 끌었다. 남편 줄리엔 강도 상의를 벗고 근육질의 건강한 몸매를 드러내며 두 사람의 모습은 비현실적인 비주얼로 팬들의 감탄을 자아냈다.

사진을 본 팬들은 “너무 멋져요”, “여전한 개미허리”, “몸짱 커플”등의 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 제이제이는 구독자 117만 명을 보유한 인기 운동 유튜버로, 지난해 줄리엔 강과 결혼해 많은 사랑을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

