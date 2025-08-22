역대급 팬서비스 역대급 팬덤…임영웅 ‘IM HERO 2’, 청음회도 서버 폭주

가수 임영웅이 여전한 파급력을 자랑하고 있다.

지난 21일 오전 10시부터 CGV 극장별로 임영웅의 ‘IM HERO 2’ 청음회 티켓 예매가 순차적으로 오픈됐다.

임영웅의 청음회 티켓은 10시 예매가 오픈됨과 동시에 서버가 폭주한 건 물론, 콘서트 티켓팅을 연상시키는 ‘피켓팅’을 예고하며 많은 대기 인원이 생겼다.

‘IM HERO 2’ 청음회는 임영웅의 두 번째 정규 앨범을 최초로 만나는 시간으로, 전곡과 함께 뮤직비디오를 감상할 수 있다. 이번 청음회는 약 5만 명 규모로, 국내 음원 공개 전 청음 이벤트로는 역대 최대이자 기록적인 사례다. 청음회는 음원 발매 하루 전인 오는 28일 전국 CGV 약 50여 개 극장에서 동시 진행된다.

팬들을 위해 특별한 선물을 준비한 임영웅의 정규 2집 ‘IM HERO 2’는 29일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개되며, 10월부터는 인천을 시작으로 전국투어 콘서트도 개최한다.

