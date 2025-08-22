8월 26일 ‘그날’ 까지… 오늘부터 네츄럴코어 해피도그데이

세계 개의 날을 기념한 해피도그데이 이미지. 네츄럴코어 제공

토종 펫푸드 기업 네츄럴코어가 세계 개의 날(8월26일)을 기념해 ‘해피도그데이’ 이벤트를 연다고 22일 밝혔다. 세계 개의 날은 반려견 복지를 위해 2004년 미국서 제정된 기념일이다.

이날부터 세계 개의 날 당일까지 닷새 동안 이어지는 이번 이벤트는 사은품 증정과 제품 할인 혜택으로 구성됐다. 우선 네츄럴코어 인스타그램을 팔로우하고 반려견에게 전하고 싶은 한 마디를 댓글로 남기면 추첨을 통해 30명에게 굿즈 5종(손거울·고블렛잔·포스트잇·에코백· 엽서)을 선물한다.

아울러 네츄럴코어 홈페이지를 방문하면 전 제품 15% 할인 쿠폰이 제공된다. 또한 4만원 이상 구매 시에는 ‘요거바’와 ‘쁘띠키친’을 증정한다. 요거바는 이탈리아산 마스카포네 치즈에 요거트와 달콤한 과일 및 기호성 좋은 닭고기를 함유한 아이스크림 모양의 간편 간식이다. 쁘띠키친은 실온 보관 가능한 주식형 화식으로, 부드러운 식감의 영양 간식이다.

정지은 네츄럴코어 마케팅팀 매니저는 “반려가족을 위한 작은 즐거움을 준비했다”며 “앞으로도 반려동물과 보호자가 행복하게 교감할 수 있는 다양한 이벤트를 전개할 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]