코스모시, 에이네이션서 日 첫 무대…글로벌 행보 박차

걸그룹 코스모시(cosmosy)가 에이네이션 2025에 출격한다.

22일 소니뮤직코리아에 따르면 코스모시는 오는 31일 일본 도쿄 조후시 아지노모토 스타디움에서 열리는 ‘a-nation 2025(에이네이션 2025)’에 출연을 확정했다.

코스모시는 이번 ‘a-nation 2025’의 오프닝 무대를 장식한다. 일본 대표 여름 페스티벌로 손 꼽히는 ‘a-nation’은 누적 관객 600만 명 이상을 동원, 현지에서 가장 큰 규모와 영향력을 자랑하고 있어 코스모시 역시 최고의 퍼포먼스를 선사할 준비에 박차를 가하고 있다.

‘a-nation 2025’를 통해 일본에서 첫 공식 무대를 가질 코스모시는 현재 활발한 글로벌 활동을 펼치는 중이다. 지난해 프리데뷔 싱글 ‘zigy=zigy(지기지기)’ 발매 이후 코스모시는 국내 음악방송부터 미국 LA ‘Anime Expo 2025 x Sukeban(애니메 엑스포 2025 x 스케반)’, 태국 ‘UTO FEST 2025 IN BANGKOK(유토 페스트 2025 인 방콕)’ 등 데뷔 8개월 만에 전 세계 무대를 잇달아 섭렵해왔다.

이뿐만 아니라 코스모시는 최근 서울에서 진행된 글로벌 뮤직 페스티벌 ‘One Universe Festival 2025(원 유니버스 페스티벌 2025)’에도 출격해 다채로운 무대로 현장 열기를 뜨겁게 달궜고, 10월 ‘매들리메들리(MADLY MEDLEY)’ 출연까지 앞두고 있어 국내에서 또한 꾸준히 활약을 이어갈 것을 예고했다.

한편, 차세대 글로벌 루키로 존재감을 떨치고 있는 코스모시는 9월 중 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd(디 앤드)’를 발매한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]