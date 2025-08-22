크러쉬, 28일 컴백…본능 깨울 ‘FANG’

가수 크러쉬(Crush)가 웰메이드 앨범 탄생을 예고했다.

크러쉬는 지난 21일 오후 공식 SNS 채널을 통해 새 EP 앨범 ‘FANG(팽)’의 트랙리스트를 오픈했다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀 ‘UP ALL NITE(업 올 나이트) (Feat. SUMIN)’를 비롯해 ‘2-5-1’, ‘FREQUENCY(프리퀀시) (Feat. Loco)’, ‘MALIBU(말리부)’, ‘MAMMAMIA(맘마미아) (Feat. Tabber)’, ‘OVERLAP(오버랩)’까지 총 여섯 개의 트랙이 수록된다.

이번 앨범에는 화려한 피처링 라인업이 함께해 완성도를 더욱 높였다. 수민과 로꼬, 태버까지 독보적인 음악 스타일로 많은 사랑을 받은 아티스트들이 지원사격에 나서며 크러쉬와 만나 발휘할 음색 시너지를 향해 기대가 더욱 커지고 있다.

크러쉬의 ‘FANG’은 무뎌졌던 본능을 깨워낸 앨범이다. 이번 신보 역시 전곡 크레딧에 이름을 올렸다. 강렬한 티저 포스터에 이어 트랙리스트를 공개하고 컴백 열기를 한층 뜨겁게 달구고 있다. 감각적인 음악성으로 리스너들의 취향을 정조준해 온 그가 이번에는 어떤 매력이 담긴 앨범으로 돌아올지 이목이 집중된다.

