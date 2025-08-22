샌드박스 ‘메타 토이 드래곤즈 사가’, 사전 예약 50만 돌파

디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크가 개발한 신작 수집형 RPG ‘메타 토이 드래곤즈 사가’가 글로벌 사전 예약자 50만 명을 돌파했다고 22일 밝혔다.

‘메타 토이 드래곤즈 사가’는 300여 종의 개성 넘치는 ‘토이 드래곤’을 수집하고 성장시키는 픽셀 아트 기반 수집형 RPG로, 다양한 콘텐츠들을 접목해 새로운 재미와 소유 경험을 제공한다. 현재 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 글로벌 사전 예약이 진행 중으로, 정식 출시는 오는 8월 말로 예정되어 있다.

해당 작품은 블록체인 블록체인 전문회사 마브렉스(MARBLEX)와 Web3 퍼블리싱 형태의 협력으로 탄생했다. Web3 퍼블리싱은 퍼블리셔가 단순 온보딩에 그치지 않고 개발사와 함께 서비스 전반을 공동으로 추진하는 협업 모델로, 양사는 ‘메타 토이 드래곤즈 사가’의 개발 및 마케팅 전반에서 긴밀한 협업을 이어가고 있다.

샌드박스네트워크 관계자는 “’메타 토이 드래곤즈 사가’는 레트로 감성의 픽셀 아트와 전략적인 성장 요소를 결합한 작품으로, 글로벌 팬들에게 새로운 경험을 선사할 것”이라며 “마브렉스와의 협력을 통해 글로벌 게임 시장에서 의미 있는 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.

