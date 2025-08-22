‘원투펀치’ 사이그너-산체스 나란히 2승… 웰컴저축은행, 3연승 질주하며 단독 선두 등극

웰컴저축은행의 세미 사이그너. 사진=PBA 제공

웰컴저축은행의 ‘원투펀치’ 세미 사이그너(튀르키예)와 다니엘 산체스(스페인)가 각각 2승씩 올리며 팀의 3연승을 견인했다.

지난 21일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 2라운드 대회 5일차에서 웰컴저축은행이 NH농협카드를 세트스코어 4-1로 제압했다.

3연승을 질주한 웰컴저축은행은 승점 3을 획득하며 하나카드를 제치고 단독 1위(4승1패·승점 11)로 올라섰다. 4일차까지 웰컴저축은행과 3승1패로 동률을 이뤘던 하나카드는 이날 우리금융캐피탈을 풀세트 접전 끝에 꺾어 승점 2만 획득해 2위(4승1패·승점 10)로 밀려났고, 크라운해태는 하림에게 발목을 붙잡히며 4위(3승2패·승점 8)로 내려앉았다.

웰컴저축은행은 NH농협카드를 상대로 1세트(남자복식)서 사이그너가 한지승과 호흡을 맞춰 ‘스페인 듀오’ 안토니오 몬테스-이반 마요르를 11-8(10이닝)로 돌려세웠지만, 2세트(여자복식)에선 김예은-용현지가 김보미-김민아에 3-9(6이닝)로 패배하며 세트스코어 1-1이 됐다.

웰컴저축은행의 세미 사이그너(왼쪽)와 한지승. 사진=PBA 제공

경기의 승부령인 3세트(남자단식)에선 다시 출격한 사이그너가 조재호를 상대로 15-8(4이닝)로 승리를 거두며 웰컴저축은행이 다시 앞서나갔다. 바통을 이어받은 산체스는 4세트(혼합복식)에 최혜미와 합을 맞춰 조재호-황민지를 9-3(6이닝)으로 잡았고, 5세트(남자단식)엔 김현우1을 11-2(5이닝)로 꺾으며 웰컴저축은행의 세트스코어 4-1 승리를 완성했다.

하나카드는 우리금융캐피탈을 상대로 풀세트 접전 끝에 세트스코어 4-3으로 승리했다. 세트스코어 3-2로 앞서던 하나카드는 6세트(여자단식)에서 김가영이 스롱 피아비(캄보디아)에 3-9(5이닝)로 패배했지만, 7세트(남자단식)에서 응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 엄상필을 11-7(9이닝)로 이기며 2연승에 성공했다.

하림은 크라운해태를 세트스코어 4-2로 제압하고 2연승을 질주했다. 세트스코어 0-2로 밀리던 하림은 3세트부터 6세트까지 내리 따내며 역전승을 거뒀다. 지난 SK렌터카전에서 팀의 연패를 끊어낸 장본인인 박정현은 이날 임정숙을 상대로 9-4(3이닝)로 승리를 거두며 팀의 2연승을 견인했다. 박정현은 최근 6세트 3연승을 질주했다.

하림 김영원. 사진=PBA 제공

이날 진행된 다른 경기에선 SK렌터카가 휴온스를 풀세트 접전 끝에 꺾고 2연승을 달렸다. SK렌터카는 앞선 3개의 세트를 따냈지만, 4세트부터 6세트까지 내리 패배하며 위기에 몰렸지만, 7세트(남자단식)에 응오딘나이(베트남)가 이상대를 11-9(3이닝)로 제압했다. 하이원리조트는 ‘튀르키예 듀오’ 륏피 체네트-부라크 하샤시가 각각 2승씩 올리며 에스와이를 상대로 세트스코어 4-1로 이겼다.

대회 6일차인 22일에는 오후 12시30분 휴온스-웰컴저축은행 경기를 시작으로 오후 3시30분에는 하나카드-크라운해태(PBA 스타디움), NH농협카드-하이원리조트 경기가 진행된다. 이어 오후 6시30분에는 SK렌터카와 우리금융캐피탈이 맞붙으며, 오후 9시30분에는 하림-에스와이 대진이 펼쳐진다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]