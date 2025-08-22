윤정수, 12살 연하 아내 첫 공개…출연진 모두 놀란 이유는?

개그맨 윤정수가 12살 연하 예비 신부와의 결혼 비하인드를 공개했다. 사진 = JTBC

개그맨 윤정수가 12살 연하 예비 신부와의 결혼 비하인드를 공개하며 출연진의 부러움을 샀다.

21일 방송된 JTBC ‘1호가 될 순 없어2’에는 새신랑으로 돌아온 윤정수가 출연해 결혼 소식을 전했다. 그의 깜짝 결혼 발표에 개그계 선배들도 총출동해 따뜻한 축하를 전했다.

윤정수는 예비 신부가 “듬직한 모습에 반했다. 잘생겼다고 하더라”고 너스레를 떨며 행복한 표정을 감추지 못했다. 이에 이경실은 “네가 못생긴 편은 아니야”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

결혼을 먼저 제안한 사람은 본인이라고 밝힌 윤정수는 “끊임없이 배려하고 챙겨주는 아내의 모습에 결혼을 결심했다”고 말하며 깊은 애정을 드러냈다. 결혼 준비 과정에서도 아내가 원하는 대로 맞춰주고 있다며, 작은 돈도 아끼는 검소한 모습까지 칭찬했다.

개그맨 윤정수가 12살 연하 예비 신부와의 결혼 비하인드를 공개했다. 사진 = JTBC

특히 윤정수는 예비 신부가 자신을 ‘여봉’이라고 부른다고 밝혀 출연진을 깜짝 놀라게 했다. 신부의 외모에 대해 “눈이 크면서 돌출형”이라고 설명했고, 박미선이 언급되자 “비슷하다”고, 김숙이 언급되자 “김숙은 비즈니스였다”고 단호하게 말해 폭소를 유발했다.

마지막으로 윤정수는 휴대폰에 담긴 예비 신부의 사진을 살짝 공개했다. 똘망똘망한 눈매와 사랑스러운 미모에 출연진 모두 “너무 예쁘다”며 감탄을 아끼지 않았다.

한편, 윤정수는 12세 연하의 필라테스 강사와 최근 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다.

