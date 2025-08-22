에어비앤비, ‘세븐틴 콘서트 위크’ 연다… 미공개 포카 증정도

에어비앤비가 세븐틴과 함께 K팝 팬들을 대상으로 특별한 체험을 선사한다.

에어비앤비는 글로벌 K팝 아티스트 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)과 협업, 세븐틴 테마의 에어비앤비 체험을 선보인다고 밝혔다. 이는 전 세계 K팝 팬들에게 잊지 못할 콘서트 및 여행 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

세븐틴 테마 체험은 하반기 진행되는 ‘세븐틴 월드 투어 뉴(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_])’ 투어 일정에 맞춰 열린다. 서울을 시작으로 미국 로스앤젤레스와 일본 도쿄에서 순차적으로 공개된다.

첫 번째 행사는 오는 9월 11일과 12일 서울에서 열린다. 이는 9월 13~14일에 개최되는 인천 콘서트 기간에 맞춘 것이다. 이날 세븐틴의 눈부신 성공에 기여한 주요 전문가 2인이 함께한다. 세븐틴의 오랜 보컬 트레이너인 김영민과 K팝 댄서이자 세븐틴의 다양한 안무를 제작해온 안무가 최영준이 나선다.

◆세븐틴 보컬 트레이너와 노래해 보세요

우선 세븐틴을 포함해 수많은 케이팝 아티스트들의 보컬을 지도해온 김영민 보컬 트레이너와의 보컬레슨이 준비돼 있다. 10년 경력을 지닌 김영민 보컬 트레이너는 세븐틴을 포함, 다양한 하이브 뮤직그룹 소속 아티스트들의 보컬 수업을 담당하고 있다. ‘떼창’ 등 세븐틴 콘서트의 열기를 담아낸 90분 간의 보컬 체험을 통해 케이팝 팬덤의 진수를 경험할 수 있을 것이다.

◆세븐틴 안무가와 스튜디오에서 안무 배우기

존경받는 케이팝 대표 안무가 중 하나로 꼽히는 최영준과 함께 리듬에 몸을 맡겨보는 건 어떨까. 최영준 안무가는 세븐틴을 포함한 최정상급 케이팝 아티스트들을 위해 700개가 넘는 안무를 제작해왔다. 2020년에는 대한민국 창작 업계에 미친 영향력을 인정받아 대중문화예술상에서 국무총리 표창을 수상한 바 있다.

90분 동안 진행되는 댄스 워크숍을 통해 세븐틴의 인기 앨범에 수록된 시그니처 안무들을 중심으로 동작마다 숨겨진 뜻과 의도, 디테일을 직접 배워볼 수 있다. 폭발적인 에너지가 인상적인 ‘손오공’부터 팬들이 사랑하는 밝은 에너지의 ‘아주 NICE’까지, 세븐틴 퍼포먼스의 에너지와 칼군무를 온몸으로 느껴볼 수 있는 특별한 기회가 될 것이다.

체험들은 1인당 각 7만원이다. 예약은 오는 23일 오전 10시(한국 시간 기준)부터.

◆세븐틴 위크 참여하면 미공개 패스포토 증정

세븐틴 위크 기간에는 특별한 선물도 받을 수 있다. ▲9월 11일 또는 12일에 진행되는 세븐틴 테마의 에어비앤비 체험을 예약하거나 ▲9월 1일부터 14일 사이 숙박이 시작되는 한국 내 에어비앤비 숙소를 예약한 고객은 미공개 세븐틴 ‘패스포토’ 12장과 스페셜 에어비앤비 여권으로 구성된 세븐틴 에어비앤비 패스포토 패키지를 받을 수 있다. 패스포토 패키지는 인천 콘서트 현장에서 수령 가능하다.

서가연 에어비앤비 코리아 컨트리 매니저는 “각각의 체험들은 팬들이 케이팝을 한층 더 깊이 있게 경험할 수 있도록 업계 전문가들의 노력과 세븐틴의 에너지, 예술적 감각에서 영감을 받아 준비되었다”며 “이번 세븐틴과의 파트너십은 전 세계 세븐틴의 열정적인 팬덤과 글로벌 플랫폼으로서의 에어비앤비의 영향력을 바탕으로, 콘서트와 여행 그리고 새로운 체험을 한 번에 즐길 수 있는 특별하고 새로운 경험이 될 것”이라고 밝혔다.

이재상 하이브 CEO는 “매년 케이팝 팬들은 자신이 좋아하는 케이팝 아티스트의 공연을 직접 보기 위해 전 세계를 여행한다”며 “이번에 에어비앤비와 함께 손을 잡고 팬 경험을 공연장 밖으로 확장하고, 한 단계 더 발전시킬 수 있어 매우 기쁘다”고 전했다. 이어 “이번 파트너십을 통해 팬들이 케이팝 커뮤니티와 더욱 깊이 교감하며 콘서트를 위한 모든 여정이 잊을 수 없는 경험으로 이어질 수 있길 기대한다”고 덧붙였다.

한편, 이번 협업은 지난 6월 서울에서 선보인 ‘세븐틴 데뷔 10주년 기념 에어비앤비 체험’의 성공적 론칭에 힘입어, 에어비앤비가 하이브·플레디스 엔터테인먼트와 손잡고 파트너십을 확대하는 차원에서 기획됐다.

한국에서의 체험 이후 이후 10월 16~17일 LA 및 12월 11~12일 도쿄에서 열리는 콘서트 기간에도 순차적으로 체험들이 진행된다. 세부 내용은 추후 공개될 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

