‘다큐 3일’, 안동역의 약속 지켜질까?…KBS “방송으로 확인해달라”

KBS 대표 휴먼 다큐 프로그램 ‘다큐멘터리 3일’이 10년 전의 약속을 담은 특별판 방송을 앞두고 시청자들의 관심을 모으고 있다.

KBS2 편성표에 따르면 22일 오후 10시 ‘다큐멘터리 3일 특별판 - 어바웃타임: 10년 전으로의 여행 72시간’이 전파를 탈 예정이다.

이번 특별판은 2015년 방송된 ‘다큐 3일’ 안동역 편에서 시작된 약속으로부터 출발한다. 당시 여대생 두 명은 카메라 감독과의 즉석 인터뷰 중 “10년 후에도 다큐멘터리 계속 찍으세요”라고 말하며, “2025년 8월 15일 여기서 만나요”라고 약속을 제안했다. 감독은 이를 흔쾌히 받아들이며 새끼손가락을 걸고 약속을 나눴다.

이 장면은 시간이 흐르며 많은 시청자들에게 회자됐고, ‘다큐 3일’ 측은 실제로 약속 날짜가 다가오자 공식 유튜브 채널에 “약속 잊지 않으셨죠?”라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

15일 제작진은 실제로 경북 안동시 안동역에 도착해 촬영을 시작했으며, 이를 지켜보기 위해 현장을 찾은 시민들과 온라인 시청자들도 함께 기대감을 드러냈다. 그러나 유튜브 라이브 채팅 중 “구 안동역 광장에 폭발물을 터트리겠다”는 협박성 댓글이 올라와 현장 분위기는 급변했고, 안전 문제로 촬영은 잠시 중단됐다.

이로 인해 감동의 재회가 무산되는 것이 아니냐는 우려도 나왔으나, KBS 측은 22일 방송을 예정대로 편성하면서 기대감을 다시 높였다. 프로그램 촬영을 맡았던 카메라 감독은 개인 SNS에 “72시간 촬영은 여전히 낭만이었다”는 글과 함께 안동역 사진을 올려 여운을 남기기도 했다.

KBS 관계자는 “방송은 변동 없이 진행될 예정이며, 방송 내용은 직접 확인해달라”고 밝혀 이들의 10년 전 약속이 지켜졌는지에 대한 궁금증은 방송 당일까지 이어질 전망이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

