리브뮤직 최광호 대표 “공연권료 통합 징수, 이용자가 이해할 수 있도록”[SW인터뷰]

우리는 다양한 순간에 음악을 듣는다. 길을 걷다가 혹은 카페와 음식점에서 흘러나오는 노래는 대부분 ‘공연권’의 대상이 된다. 여기에 작곡가와 작사가에게 돌아가는 공연사용료, 음반제작자에게 가는 공연보상금 등이 따로 형성되어 있다. 권리를 가진 이들에게도, 비용을 지불하는 이용자에게도 복잡한 이 과정을 하나의 서비스로 제공하는 것이 ‘리브뮤직’ 출범의 이유다.

리브뮤직은 2023년 문화체육관광부로부터 ‘음악 공연권료 통합징수단체’로 공식 지정돼 커피숍·체력단련장 등 매장에서 음악을 사용할 때 음악 권리자에게 납부해야 하는 공연권료를 통합징수하는 사업을 운영하고 있다.

리브뮤직은 하이브, SM, YG, JYP, 소니뮤직, 카카오엔터등 주요 음반 기획사 및 유통사가 소속되어 있는 한국음악콘텐츠협회(음콘협)의 사내벤처로 탄생했다. 리브뮤직의 최광호 대표는 음콘협 사무총장과 리브뮤직 대표직을 겸임하고 있다.

아직 대중에게 널리 알려지지 않은 사명과 출범의 이유를 홍보하고자 최 대표가 직접 나섰다. 최 대표는 “리브뮤직에서 하는 가장 중요한 것은 공연권 징수 사업이다. 통합 징수의 권한이 리브뮤직에 있는데, 아직 모르고 계신 분들이 많다”고 아쉬움을 표했다.

최 대표는 리브뮤직의 시작이 단순히 공연권 징수가 아니었음을 강조했다. 음악 업계에서 일어나는 분쟁 요인 중 하나로 정산을 꼽으며 “수익 분배의 문제가 발생하는 이유는 저작권 수익 분배 시스템의 부재다. 물론 대형 기획사는 정산 시스템이 잘 갖춰져 있지만 중소 기획사의 경우 그렇지 않다”고 했다. 이어 “비영리단체인 음콘협에서 추진하기에도 한계가 있어 리브뮤직을 만들었다. 자사의 이익보다는 음악 산업을 위해 공조할 수 있는 명분을 가지고자 했다”고 출발점을 짚었다.

대중에겐 다소 생소할 수 있는 단어다. ‘공연권’이란 저작자가 자신의 저작물을 일반공중에게 공연(상연·연주·가창·상영·재생 등)할 수 있는 배타적인 권리를 의미한다. 저작권법 제17조에 따르면 저작자는 자신의 저작물을 스스로 공연하거나 타인에게 이를 하도록 허락하거나 하지 못하도록 할 배타적인 권리인 공연권을 가진다.

우리는 다양한 순간에 음악에 노출된다. 개인이 음원 스트리밍 사이트에 접속하고 결제해 음악을 감상하기도 하지만, 카페나 헬스장 등 불특정한 장소에서 매장에서 틀어주는 음악을 듣게 된다. 그리고 후자의 경우 공연권 징수의 대상이 된다. 공연권료를 내야 하는 업장은 커피 전문점 등의 휴게음식점, 주점 등 일반 음식점이나 복합쇼핑몰 등이다. 규모에 따라 납부 대상에서 제외되기도 한다.

공연권 징수는 약 7년 전부터 시작됐다. 문제는 아직 공연권 징수에 대해 잘 알지 못하는 사업자들의 반응이다.

이용자(점주)로서는 개인이 이미 결제한 스트리밍 서비스를 두고 ‘공연권’이라는 이유로 또다시 비용을 지불하는 것을 이해하지 못하는 경우가 많았다. 최 대표는 “전문가가 아닌 이상 용어 이해부터가 어려운데, 이를 일일이 징수하는 것은 쉬운 일이 아니다”라고 말했다.

그러나 저작권법 위반은 처벌이 가능하기에 문제가 된다. 비용을 지불하지 않으면 내용증명이 오는 경우도 생긴다. 앞서 저작권 단체들의 이 같은 징수 과정이 보도되면서 이용자들에겐 ‘안 내면 고소당할 수 있다’는 일종의 공포 마케팅까지 형성됐다.

실제로 최근 ‘대한피트니스경영자협회(대경협)’가 운영하는 네이버 카페 ‘헬스장관장모임(헬관모)’을 중심으로, 공연권료 징수 과정에서 발생한 법적 분쟁이 알려지며 사회적 이슈로 떠오른 바 있다. 당시 헬관모 회원들은 공연권료 징수 과정에서 충분한 사전 안내가 없었고, 납부 절차도 복잡하고 이해하기 어렵다며 불만을 제기했다. 실제로 많은 매장에서 공연권 제도에 대한 불신과 혼란을 호소하고 있는 상황이다.

이 같은 상황을 두고 최 대표는 “이용자 입장의 배려가 없었다. 방안을 마련해주지 않고 네 개의 저작권 단체가 (공연권료를) 각기 다르게 걷고 있기 때문에 이용자는 당황하고, 저작권 시장은 커질 수가 없었다”고 진단했다.

정부도 공연권 통합 징수의 필요성을 공감했다. 새로운 사업을 펼치기 위해 음콘협 소속의 대형 기획·유통사들이 거액을 출자했고, 공익성을 띈 이용자 중심의 징수 방식을 안착시키고자 뜻을 모아 리브뮤직이 태어났다.

리브뮤직은 이용자의 불편과 불신을 해소하는 것이 공연권 시장 성장을 위한 출발점이라고 보고, 공연권 이용자인 소상공인의 목소리를 적극적으로 반영한 제도 개선에 나섰다. 공연권에 대한 이해 부족에서 비롯되는 오해와 불편을 줄이기 위해 업종별 맞춤형 안내 가이드 제공, 매장음악공연권료상담센터 운영하고 일대일 문의와 상담을 활성화하는 것을 최우선 과제로 삼았다.

체력단련장 전용 매장음악서비스 힐뮤직(Heal Music)도 새로운 노력 중 하나다. 음악 공연권료 이용 요금이 포함된 서비스로 국내 주요 음악권리자 세 단체(함께하는음악저작권협회·한국음악실연자연합회·한국연예제작자협회)가 관리하는 저작물로 구성된 매장음악을 제공한다. 별도의 납부 절차 없이 정해진 이용료만으로 음악 이용과 공연권 사용이 동시에 가능하다. 해당 서비스를 이용한다면 저작권 침해에 따른 고소·고발 위험 없이 음악을 틀 수 있는 환경이 보장된다.

이처럼 리브뮤직은 권리자와 이용자 사이의 중재자 역할을 수행한다. 기존 공연권이 권리자(작사·작곡가, 제작자 등) 중심이었다면, 이젠 이용자의 편의성을 높여 양측이 상생할 수 있도록 돕는 역할이다. 이를 위해 이용자가 리브뮤직의 서비스 정보를 알 수 있도록 다양한 방안을 추진하고 있다. 또한 다양한 제휴를 통해 비용은 줄이고 효율은 높이고자 한다. 최 대표는 “공연권료 징수에 앞서 이용자가 이해할 수 있는 서비스가 되어야 한다고 생각한다. 권리자와 이용자를 이해시키고, 합리적인 상황을 만들어 시장을 확대하는 게 목표”라고 힘주어 말했다.

