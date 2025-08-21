일화, 권형중 신임 대표이사 취임

일화는 권형중 신임 대표이사가 공식 취임했다고 21일 밝혔다.

권형중 신임 대표는 글로벌 회계법인 EY(Ernst & Young NJ&NY U.S.A)를 시작으로 딜로이트(Deloitte) 안진회계법인, 삼일PwC 등에서 경력을 쌓았다. 2020년 (주)일화에 합류해 감사, 경영전략본부장 등 핵심직책을 두루 역임하며 회사의 경영 전반에 대한 깊은 이해와 실무 경험을 쌓아왔다.

권 대표는 취임사를 통해 수평적 조직 소통과 화합을 핵심 가치로 강조했다. 그는 “일화는 인삼에서 시작해, 제약, 식품으로 영역을 확장하며 반세기 동안 인류의 건강과 행복을 추구해왔다”며 “앞으로도 화합을 통해 단단한 조직을 만들고, 핵심 역량을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “구성원들의 성과에 함께 기뻐하고, 어려움이 생기거나 힘들 때는 가장 먼저 힘이 되는 든든한 동료 같은 대표가 되겠다”고 덧붙였다.

일화는 신임 대표이사 취임을 계기로 글로벌 시장 진출과 ESG 경영을 강화하며 조직 안정과 미래 성장 전략 실행에 속도를 낼 방침이다.

권 대표는 “고객의 건강과 행복을 최우선 가치로 삼아 한마음 한 뜻으로 뭉칠 때 일화의 새로운 미래가 열릴 것”이라며 “임직원의 목소리에 귀 기울이고, 성과를 함께 나누는 경영을 실천하겠다”고 강조했다.

