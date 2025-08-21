‘빈지노♥’ 스테파니 미초바 “아들 얼굴 공개 안하는 이유?…선택권 주고파”

사진= 유튜브 채널 ‘스테파니 미초바’ 캡처

래퍼 빈지노의 아내이자 모델 겸 크리에이터로 활동 중인 스테파니 미초바가 아들 루빈 군의 얼굴을 공개하지 않는 이유에 대해 직접 설명했다.

20일 공개된 유튜브 채널 ‘스테파니 미초바’ 영상에서 그는 김치찌개를 직접 요리하며 구독자들의 다양한 질문에 답하는 시간을 가졌다. 특히 루빈 군의 얼굴을 공개하지 않는 이유에 대해 묻는 질문에 “루빈이 얼굴은 공개하지 않으려고 한다”고 단호하게 답해 눈길을 끌었다.

미초바는 “지금은 귀엽고 사랑스러운 아기지만, 시간이 지나 아이가 어린이가 됐을 때를 생각해야 한다”며 “루빈이가 직접 공개 여부를 선택할 수 있는 기회를 주고 싶다”고 밝혔다. 이어 “몇 살쯤이면 괜찮을까에 대해서는 남편과 계속 이야기해봐야 한다. 대학생쯤?”이라고 덧붙였다.

또 루빈이의 외모에 대해 묻자 “신생아 때는 완전 빈지노였다”며 “제 DNA는 포기했다”며 웃음을 자아냈다. 육아 철학을 묻는 질문에는 “무엇을 꼭 해야 한다고 강요하는 건 내 스타일이 아니다”며 “다치지 않고, 다른 사람과 동물을 해치지 않는 것, 그것만 지켜주면 좋겠다”고 덧붙였다.

스테파니 미초바와 빈지노는 2022년 8월 아들 루빈 군을 품에 안았으며, SNS와 유튜브를 통해 가족과 일상의 소소한 순간들을 공유하고 있다.

