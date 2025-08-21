김재철 동원그룹 명예회장, ‘인생의 파도를 넘는 법’ 영문판 출간

동원그룹은 창업자인 김재철 명예회장이 자서전 ‘인생의 파도를 넘는 법(Sailing Through Life’s Storms, 김재철 지음·콜라주)’의 영문판을 출간했다고 21일 밝혔다.

김 명예회장이 지난 4월 출간한 자서전은 대한민국 해양산업 선구자인 그의 어린 시절 일화부터 기업 경영 중 겪은 성공과 실패, 위기 극복 경험을 담은 경영 에세이다. 책에는 바다로 향한 청년 김재철의 과감한 도전, 목숨을 건 항해 속에서 다진 사생관(死生觀), 정도경영의 원칙, 기업가 정신 등이 담겼다.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

이 책은 창업 1세대의 단순한 성공담을 넘어 삶에 대한 통찰과 청년들을 위한 현실적인 조언이 진솔하게 담겨 화제가 됐다. 출간 한 달 만에 경제·경영 부문 베스트셀러 목록에 오르기도 했다. 또한 서울대 관악캠퍼스와 강남 교보문고에서 두 차례 열린 출판 강연회에는 총 500여 명이 참석해 김 명예회장의 도전을 담은 혜안을 공유했다.

김 명예회장은 원양어선 한 척으로 시작해 현재의 동원그룹과 한국투자금융지주를 창업한 기업인이다. 동원그룹은 수산, 식품, 소재, 물류 등 4대 핵심 사업을 아우르며 1만 8000여 명의 임직원들이 전 세계를 무대로 활약하는 글로벌 생활산업 그룹으로 성장했다.

동원그룹 관계자는 “김 명예회장의 도전과 성장 이야기가 국경을 넘어 더 많은 사람들에게 전달되길 바라며 영문판을 출간했다”며 “미래 세대를 이끌어갈 전 세계의 청년들이 ‘가슴 뛰는 도전’을 하길 바라는 김 명예회장의 진심이 전해지길 바란다”고 밝혔다.

인생의 파도를 넘는 법 영문판은 전국 주요 서점과 온라인 서점에서 구매할 수 있다. 정가는 2만2000원.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]