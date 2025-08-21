카카오게임즈, ‘패스 오브 엑자일2’ 신규 확장팩 30일 출시

패스 오브 엑자일2 신규 확장팩 출시 예고. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 ‘패스 오브 엑자일2’ 신규 확장팩 업데이트 예고와 이벤트 소식을 함께 전했다.

카카오게임즈는 그라인딩 기어 게임즈가 개발한 패스 오브 엑자일2의 신규 확장팩 ‘세 번째 칙령’을 오는 30일 오전 5시 정식 업데이트한다고 21일 밝혔다.

세 번째 칙령은 기존 액트 3의 결말을 잇는 이야기로, 이용자가 인류의 마지막 희망이자 강력한 무기인 세 번째 칙령을 찾아 카루이 군도로 향하면서 시작된다.

이번 업데이트에 포함된 액트 4는 비선형 구조로 설계됐으며, 이용자는 배를 타고 바다에 나서 8개의 섬을 자유롭게 탐험할 수 있다. 또 기존의 잔혹 난이도 액트 삭제 및 막간 액트 3개가 추가됐다.

첫 막간 액트는 패스 오브 엑자일2의 첫 액트 보스인 지오너 백작을 무찌른 후의 이야기를, 두 번째 막간 액트는 바스티리 사막에서 아살라의 성스러운 임무 수행 과정을 그린다. 마지막 막간 액트는 도리아니가 구상한 바알인 봉인하기의 후속 이야기를 다루어 더욱 깊은 콘텐츠의 재미를 느낄 수 있다.

이와 함께 게임 내 거래 환경을 크게 향상시키는 비동기 거래소 시스템이 도입된다. 이용자는 신규 NPC를 통해 아이템을 상인의 탭에 등록할 수 있으며, 공식 홈페이지 검색을 통해 원하는 아이템을 손쉽게 찾을 수 있다. 구매자는 판매자가 오프라인 등 자리 비움 상태라도 즉시 판매자의 은신처로 이동해 아이템을 받아볼 수 있다.

이벤트도 열린다. 먼저 얼리 액세스 키가 없어도 누구나 게임을 즐길 수 있는 무료 주말 플레이 이벤트가 30일부터 9월2일 오전 5시까지 진행된다. 무료 참여 이용자도 세 번째 칙령 업데이트를 포함한 모든 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 이벤트 종료 후에도 생성 캐릭터는 이용자 계정에 안전하게 보존된다.

이외 30일부터 9월19일까지는 캐릭터 육성 이벤트가 진행된다. 참여를 원하는 이용자는 22일 오픈하는 패스 오브 엑자일2 이벤트 페이지에 접속해 신청할 수 있다. 기간 내 챌린지 리그 캐릭터 레벨 상위 30명에게는 등수별로 선물이 증정된다.

한편 패스 오브 엑자일2는 전작 패스 오브 엑자일의 핵앤슬래시 전투와 액션 RPG의 조작 재미를 결합해 독창적인 액션 슬래시 장르를 구축한 작품으로 지난해 12월 얼리 액세스로 출시됐다. 600종 이상의 몬스터와 100여 종 이상의 보스 등 방대하면서도 깊이 있는 액트 콘텐츠, 수십 종의 전직 클래스와 자유로운 스킬 커스터마이징 시스템이 특징이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

